Viviana Canosa habló sobre la salud de Jorge Rial: "Me shockeó"

“Fue horrible leerlo. Había ido al teatro con mi sobrina y mi hija. Después fuimos a cenar. Cuando vuelvo a casa, que Martina ya estaba dormida, me pongo un poco a ver el teléfono. Me shockeó la noticia ”, comenzó en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece).

Viviana reveló que de algún modo se amigó con el conductor, y que “el año pasado me invitó a ir a Sobredosis de TV y yo le dije que tenía miedo, que no iba a saber qué hacer ahí”, contó la conductora.

“Me shockeó mucho porque automáticamente se me vinieron a la cabeza muchos recuerdos. Yo trato de no tener malos recuerdos en general. Pensá que yo laburé un solo año en Intrusos y ya pasaron veinte”, confesó y cerró: “Con él quedó todo bien, nos mandamos unos mensajes cuando me invitó a su programa... qué sé yo. Hay gente que le deseaba la muerte y yo ni a mi peor enemigo le deseo la muerte”.