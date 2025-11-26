James Cameron apuntó contra Netflix y los Oscar: "Una película debería hacerse para el cine"

En los últimos años, varias películas de Netflix han competido por el premio a la Mejor Película en los Oscar. La primera fue "Roma" en 2019, seguida de otras como "El Irlandés", "El Juicio de los 7 de Chicago", "El Poder del Perro" y "Emilia Pérez".

El director habló sobre la posibilidad de que el gigante del streaming compre a Warner Bros.

Las películas hechas para Netflix no deberían calificar para los premios Oscar, según James Cameron .

El célebre director hizo el comentario en el podcast The Town With Matthew Belloni antes del estreno de su última película, Avatar: Fire And Ash , el próximo mes.

Belloni le preguntó a Cameron su opinión sobre la noticia de que Netflix está compitiendo con Comcast y Paramount para adquirir Warner Bros. – Cameron tiene esperanzas en Paramount y dijo que "Netflix sería un desastre" .

Añadió que "[Ted, el director ejecutivo de Netflix] Sarandos ha declarado públicamente que las películas en salas están muertas". Belloni respondió: "Ahora promete cines si compra Warner Bros.".

La semana pasada Netflix se comprometió a continuar estrenando películas de Warner Bros. en los cines como parte de su oferta para adquirir la corporación.

"Es una carnada para ingenuos", dijo Cameron. "'La película se estrenará una semana o diez días. Seremos considerados para el Oscar'. Verás, creo que eso es fundamentalmente pésimo. Una película debería hacerse para el cine, y los Premios de la Academia no significan nada para mí si no significan cine. Creo que se han apropiado de ellos, y me parece horrible".

Cuando se le preguntó si las películas de Netflix deberían ser elegibles para las nominaciones al Oscar, Cameron dijo que no lo cree, a menos que cambie su estrategia de lanzamiento y tenga películas exhibidas en 2.000 cines durante un mes.

Netflix y los premios Oscar

En los últimos años, varias películas de Netflix han competido por el premio a la Mejor Película en los Oscar. La primera fue Roma en 2019, seguida de otras como El Irlandés, El Juicio de los 7 de Chicago, El Poder del Perro y Emilia Pérez.

Ninguno ha ganado aún el prestigioso premio, aunque Alfonso Cuarón y Jane Campion ganaron el premio a Mejor Director por Roma y El poder del perro respectivamente.

Este año, películas como Frankenstein, Train Dreams y Jay Kelly podrían competir por los premios. Sin embargo, solo tuvieron estrenos limitados en cines antes de llegar a Netflix.

Cameron, por su parte, ha ganado tres premios Oscar, todos por Titanic en 1998. Avatar estaba en carrera por otros tres en 2010, mientras que su primera secuela, The Way Of Water, estaba nominada a uno en 2023.