Una joven murió asfixiada en un crucero y sospechan de su hermanastro

La chica viajaba con su familia y las autoridades determinaron una "asfixia mecánica". Los primeros datos descartaron rastros de droga y alcohol en su cuerpo.

Una joven oriunda de Florida murió a bordo de un crucero en el Caribe mientras viajaba con su familia. Sucedió a principio de mes y en las últimas horas la Justicia de EEUU determinó que la causa de muerte fue por "asfixia mecánica". Ahora, las autoridades sospechan del hermanastro.

Se trata de la estudiante Anna Kepner (18) , quien cursaba el último año del secundario de la Costa Espacial de Florida. A principio de mes viajaba en un barco de la empresa Carnival Horizon y su caso se caratuló primero como "homicidio".

Ahora, una copia de su certificado de defunción indica que se debió a una “asfixia mecánica por otra(s) persona(s)”, según determinó la cadena ABC News. Entre los datos que restan determinar, aparece la cantidad de personas involucradas.

La asfixia mecánica ocurre cuando un objeto o fuerza física i mpide la respiración de una persona , según explicó el médico forense jefe de Florida Central Stephen Nelson. “De alguna manera, su vía respiratoria ha sido cortada”, sostuvo.

Kepner, una porrista que cursaba el último año del secundario de la Costa Espacial de Florida, viajaba junto a su padre, su madrastra, los dos hijos de ésta y sus abuelos . La noche antes de ser encontrada muerta, pasó tiempo con sus abuelos en el casino del barco.

A la mañana siguiente, una alerta médica sonó a todo volumen por el sistema de transmisión del barco, dirigiendo a los servicios de emergencia a la habitación que la chica compartía con otros dos adolescentes, incluyendo a un hermanastro menor. Un asistente de la habitación encontró el cuerpo de Kepner “escondido debajo de la cama”, según su abuela.

anna kepner muerta crucero Información preliminar señala que no había indicios de agresión sexual ni rastros de alcohol o drogas en el organismo de Anna. Instagram (@anna.kepner16)

Información preliminar señala que no había indicios de agresión sexual ni rastros de alcohol o drogas en el organismo de Anna, según informó ABC News. Nelson afirmó que existen diversas muertes que pueden definirse como asfixia, incluyendo ahogamiento, estrangulamiento y ahorcamiento.

El forense consultado también informó que la sentencia de que “fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)” es bastante común. “Corresponderá a las autoridades determinar qué papel, si lo hubo, desempeñó cada una de las otras personas en la habitación”, concluyó.

El hermanastro en la mira

El hermanastro de 16 años de la adolescente fue identificado como sospechoso de su muerte, según documentos judiciales presentados por sus padres en otra causa, vinculada con la tenencia del menor.

La hora de la muerte de Kepner fue a las 11.17 del 7 de noviembre, según la oficina del médico forense, un día antes de que el barco regresara a la ciudad de Miami. Abogados marítimos afirmaron no estar sorprendidos, luego de que pasaran tres semanas del caso sin que se presentaran cargos.

Ellos explican que en el caso de "muertes marítimas internacionales, puede llevar bastante tiempo obtener los informes finales de la autopsia“, según declaró el abogado de Houston, Marcus Spagnoletti.