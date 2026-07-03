Vuelve al Teatro Picadero "Quien sea llega tarde", obra del creador de La Zaranda + Agregar ámbito en









“Quien sea llega tarde” de Eusebio Calonge está dirigida por Paco de La Zaranda y cuenta con las actuaciones de Paula Ransenberg y Nayla Pose. Las funciones a partir de este domingo serán a las 18.

Paula Ransenberg y Nayla Pose protagonizan la obra.

Luego de la temporada en Madrid en el Teatro del Canal, regresa el domingo al Teatro Picadero en su segunda temporada y por sólo ocho únicas funciones la obra “Quien sea llega tarde”.

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Se trata de una creación de Eusebio Calonge, dirigida por Paco de La Zaranda, producida por Sebastián Blutrach, con las actuaciones de Paula Ransenberg y Nayla Pose. Las funciones serán los domingos a las 18.

De qué trata "Quién sea llega tarde" La obra presenta la historia de dos mujeres marcadas por el desencanto y las promesas rotas. Aferradas a una realidad precaria, sobreviven refugiadas en una rutina absurda y en puestos de trabajo inútiles, completamente desvinculados de la sociedad. Afuera, el mundo atraviesa un aparente apagón tecnológico, una potente metáfora del declive de Occidente y del progresivo deterioro de nuestra propia humanidad.

En medio de este simulacro de existencia donde solo parece quedar la espera del colapso definitivo, ocurre lo inesperado: las protagonistas se rebelan. Lejos de rendirse a la oscuridad de su época, deciden resistir utilizando las únicas herramientas a su alcance: la imaginación y los sueños. Esta evasión poética transforma sus penosas vidas en algo llevadero, demostrando que la fantasía sigue siendo la piedra angular de nuestra cultura.

Eusebio Calonge expresó sobre el regreso de la obra: “Tras muchas temporadas durante décadas con La Zaranda en Buenos Aires, llevando obras y regresando cargados de ideas y materiales escénicos, creemos que es un buen momento de que confluyan en esa ciudad que tanto nos inspiró y enseñó, nuestro trabajo con el de sus creadores teatrales que siempre admiramos. De esa suma surge este trabajo, un intenso diálogo creativo. Miradas desde el sur de Europa y de América, con la misma pasión en expresar aquello que nos duele".

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