Murió Kjell Nilsson, reconocido actor de la saga "Mad Max"

Kjell Nilsson tenía 76 años.

Kjell Nilsson, el levantador de pesas y actor sueco conocido por interpretar al villano enmascarado Lord Humungus en la clásica película de la saga Mad Max de 1981, Mad Max 2: El guerrero del camino, falleció en Queensland, Australia, el jueves 2 de julio, tras una batalla de cuatro años contra una enfermedad renal. Tenía 76 años.

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Su fallecimiento fue anunciado por su familia en su página de Facebook.

"Como muchos saben, Kjell llevaba cuatro años y medio luchando contra una enfermedad renal terminal, sometiéndose a diálisis tres días a la semana, según escribe su familia. Fue un camino largo y doloroso, lleno de innumerables dificultades que superar, incluyendo la pérdida gradual de su autonomía corporal. El domingo pasado, tras mucha reflexión, Kjell decidió retomar el control sobre su dolor y su cuerpo interrumpiendo la diálisis".

Según el comunicado familiar, Kjell “falleció plácidamente mientras dormía” el 2 de julio, rodeado de sus hijos. “Los días previos a su fallecimiento estuvieron llenos de alegría, gratitud, paz y aceptación. Lo hizo a su manera”, continúa el comunicado.

La extensa trayectoria de Kjell Nilsson Nacido en Gotemburgo, Suecia, en 1949, Nilsson se mudó a Australia en 1980 para trabajar como entrenador de levantamiento de pesas para los atletas suecos que se preparaban para los Juegos Olímpicos de Moscú.

Su imponente físico lo convirtió en la elección ideal para el personaje enmascarado de hockey, oficialmente llamado "El Humungus" en el guion de Mad Max (la película también se conocía como Mad Max 2, secuela de la original de 1979, ambas protagonizadas por Mel Gibson). La película se filmó en Australia. En la película, al personaje también se le conocía como "El Ayatollah del Rock 'N Rolla". Kjell Nilsson es reconocido por interpretar al villano enmascarado Lord Humungus en la clásica película de la saga Mad Max de 1981. Entre sus posteriores apariciones en pantalla se incluyen The Pirate Movie (1982), la película para televisión Man of Letters (1984) y, en 1989, The Edge of Power, entre otras. Su último trabajo tras 34 años de ausencia fue en la película Howlin' Refrain (2023 ). Tras su carrera como actor, Nilsson trabajó durante algunos años para una empresa de software australiana.

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