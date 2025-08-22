Vuelve el Festival Argentino de Historieta: cuándo, dónde y qué actividades se realizarán







La edición 2025 reunirá a 40 sellos de todo el país y más de 20 actividades, entre charlas, talleres, ferias editoriales, proyecciones, espectáculos y propuestas interactivas para público adulto e infantil.

Llega una nueva edición de ¡FAH!

El Festival Argentino de Historieta (¡FAH!) volverá a realizarse el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 14hs a 21hs, en el Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038, CABA), con entrada libre y gratuita.

Quiénes estarán presentes en el Festival Argentino de Historieta (¡FAH!) Entre los autores invitados estarán Tute, El Bruno, Esteban Podetti, Max Aguirre, Gustavo Sala, Dolores y María Eugenia Alcatena, Decur, Carina Altonaga, Carlos Aon, Horacio Lalia, Paula Boffo y Rodolfo Santullo, entre otros.

Participarán editoriales como Estudio Mafia, Hotel de las Ideas, Primavera Revólver, Comic.ar, Ovni Press, Planeta, Random House, LocoRabia, Colihue y Libros del Zorro Rojo.

El festival conmemora el Día de la Historieta Argentina, que se celebra cada 4 de septiembre en homenaje al primer número de El Eternauta publicado en 1957.

Invitan la Cámara Argentina del Libro y el Centro Cultural Rojas. ¡FAH! cuenta con el apoyo del Instituto Francés, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional y organizaciones del sector como el Club del Comic y Viñetas sueltas.

