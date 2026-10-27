Vuelve Glee a la pantalla chica: cuándo estrena y dónde ver las temporadas originales

La producción original, que convirtió al coro New Directions en un fenómeno mundial, tuvo seis temporadas entre 2009 y 2015.

Disney+ y Hulu aprobaron una nueva etapa de la ficción musical creada por Ryan Murphy. Lea Michele volvería como Rachel Berry, mientras crece la expectativa por el resto del elenco.

Después de más de una década desde su final, Glee se renueva. Disney+ y Hulu dieron luz verde al proyecto que volverá a reunir el universo de la comedia musical creada por Ryan Murphy , Brad Falchuk e Ian Brennan. El anuncio llegó el 21 de octubre.

La noticia se oficializó después de varios meses de rumores y conversaciones entre Murphy y parte del elenco original. La producción estará a cargo de 20th Television , el mismo estudio que desarrolló la serie emitida por Fox entre 2009 y 2015. Todavía no se comunicaron la fecha de estreno ni detalles completos sobre la historia.

Por el momento, no se difundió una sinopsis oficial que permita conocer cómo seguirá la historia ni si la nueva etapa recuperará la secundaria William McKinley como escenario principal. Tampoco se informó si la trama retomará las vidas de los personajes originales o si presentará a una nueva generación de estudiantes.

Ryan Murphy confirmó en septiembre que había terminado un guion junto con Falchuk y Brennan, sus colaboradores en la primera etapa de la ficción. También contó que había mantenido conversaciones con alrededor de diez integrantes del reparto original para conocer su opinión sobre la posibilidad de volver. La confirmación de Disney+ y Hulu llevó esas conversaciones a un proyecto aprobado para convertirse en serie.

La primera figura vinculada con el regreso es Lea Michele , quien interpretó a Rachel Berry durante las seis temporadas. La actriz volverá a encarnar a su personaje en la nueva producción. Rachel era una de las integrantes más destacadas de New Directions y tenía como objetivo llegar a Broadway.

El final de la serie original mostró que había alcanzado ese sueño y ganado un premio Tony. La vuelta de Michele abre la posibilidad de conocer qué pasó con el personaje después de ese desenlace, aunque todavía no se revelaron detalles de la nueva historia.

Heather Morris, quien interpretó a Brittany S. Pierce, también publicó un mensaje en redes sociales que apunta a su participación. En una publicación posterior al anuncio, la actriz hizo referencia a su personaje y sugirió que volvería para la nueva etapa. Chord Overstreet, conocido por interpretar a Sam Evans, compartió a su vez un mensaje sobre una reunión del elenco que alimentó las expectativas de los seguidores.

Por ahora, no se conoce una lista completa de actores. Chris Colfer, quien interpretó a Kurt Hummel, manifestó que todavía no tenía información sobre el proyecto y señaló que el regreso sería demasiado exigente emocionalmente tras la muerte de Naya Rivera, actriz que encarnó a Santana López.

Dónde ver todas las temporadas de Glee

En Argentina, las seis temporadas de Glee están disponibles en Disney+. El catálogo oficial de la plataforma incluye la serie estrenada en 2009 y finalizada en 2015, con sus episodios organizados por temporada. De esta manera, quienes quieran volver a ver las historias de New Directions pueden hacerlo desde el servicio de streaming.

La ficción tuvo 121 episodios distribuidos en seis temporadas. La primera contó con 22 capítulos, una cantidad que se mantuvo en las siguientes entregas, con variaciones en las últimas etapas. El final llegó en marzo de 2015, cuando la serie cerró las historias de Rachel, Kurt y otros integrantes del coro.