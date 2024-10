"Love Is Blind: Argentina", con Wanda Nara y Darío Barassi presentó su tráiler y fecha de estreno

La primera edición de la versión argentina de Love Is Blind , el exitoso experimento social de parejas de Netflix , se estrenará en tres partes: el 6, 13 y 20 de noviembre respectivamente, con la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi .

¿Cómo funciona Love Is Blind: Argentina? Esta serie de 10 episodios busca comprobar que las apariencias no lo son todo a la hora de encontrar el amor. El experimento sigue a un grupo de 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas sin contacto visual. En esas cabinas tendrán citas entre sí sin poder verse, guiándose únicamente por la conexión y química de esos encuentros. Luego de conocer a sus posibles parejas tendrán que evaluar si el vínculo que formaron vale la pena y elegir a quién le pedirán matrimonio. Aquellos que encuentren el amor y se comprometan, avanzan en el experimento y se podrán conocer con sus parejas: tendrán un viaje romántico en las paradisíacas playas de Tulum, regresarán a Buenos Aires y afrontarán el desafío de la rutina y la convivencia, antes de pasar por el altar a dar el sí… ¿o el no? Y así responder a la pregunta de si el amor es verdaderamente ciego.