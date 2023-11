La sorpresiva propuesta de Mauro Icardi tras enterarse de la enfermedad de Wanda Nara

Tras confirmar su diagnóstico de leucemia , Wanda Nara continúa contando cómo atraviesa esta difícil situación junto a su familia y reveló la sorpresiva propuesta que le hizo Mauro Icardi luego de enterarse de su enfermedad : " Mauro me propuso volver a casarnos , después de 10 años juntos. No definimos nada todavía, pero fue hermoso recibir su propuesta", sostuvo.

"Nosotros ya nos amábamos y éramos unidos , no necesitábamos pasar por esto para confirmarlo", se sinceró Wanda y explicó que este delicado momento los unió más: "Comprobás cuán real es ese compromiso que tomás cuando te casás, de acompañarse tanto en la salud como en la enfermedad ".

Cómo fue la nueva propuesta de casamiento de Mauro Icardi a Wanda Nara

"Mauro me propuso volver a casarnos, después de 10 años juntos. No definimos nada todavía, pero fue hermoso recibir su propuesta", contó. Sin embargo, aseguró que todavía no decidió si aceptará la propuesta pero, en caso de volver a casarse, harían una ceremonia en Argentina.

"Te juro que ni siquiera tuvimos tiempo de sentarnos a organizarlo, pero todos nuestros seres queridos están allá, así que, si logramos cumplir este sueño, doy por sentado que será en la Argentina", detalló.

También, contó cómo su pareja, con quien tuvo a sus dos hijas Francesca e Isabella, la apoyó en sus momentos más difíciles: "Recuerdo que una noche estaba durmiendo y me levanté no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo vi a Mauro con el teléfono buscando dónde curarme por todo el mundo, dónde atenderme...".

En cuanto a su estado de salud actual, Wanda sostuvo: "Le pregunté a los médicos, porque estoy haciendo un tratamiento, si lo podía hacer. Y me dijeron que sí, tranquilamente, al cien por ciento", explicó y aseguró: "Si lo hago es para demostrar que estoy bien", cerró la modelo.