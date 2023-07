Wanda Nara habló de todo: su presente en Argentina, la relación con Icardi y sus hijos

Después de días de especulación sobre su estado de salud , Wanda Nara dio una extensa entrevista donde habló de los distintos ámbitos de su vida. De todas formas, la charla con Vero Lozano en Telefé fue grabada hace diez días por lo que la conductora de Masterchef no se refirió a los estudios que se realizó la semana pasada.

Todos los detalles de la entrevista a Wanda Nara

Al comienzo de la entrevista, Wanda confesó que estaba un tanto nerviosa por las preguntas que le podían llegar a hacer e incluso comparó la situación con una sesión de terapia y en ese sentido contó: "La primera vez que hice terapia fue cuando me separé de Maxi (López). Fue la culpa... Me sacó la culpa que sentía como mujer, como que le saca a mis hijos su papá. El psicólogo me sirvió mucho. Pero después dejé, quedó ahí".