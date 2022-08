Wanda Nara fue repudiada por Empleadas Domésticas del Uruguay

Cisnero contó, en diversos reportajes televisivos, que ni Wanda ni su marido, Mauro Icardi, la registraron en blanco y tampoco realizaron los trámites para gestionar su visa de trabajo en el viejo continente.

A raíz de esto, las trabajadoras domésticas de Uruguay, país del que Carmen es oriunda, decidieron salir a bancarla y redactaron una extensa carta a su favor.

La agrupación, representada por Rosa Fuentes, difundió una carta en los medios locales, donde expresaron su desagrado por la situación.

La carta de repudio hacia Wanda

“A raíz de los hechos de público conocimiento, las trabajadoras domésticas uruguayas queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Wanda Nara, esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo”.

“Hemos visto a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente. Ella cuenta con todo nuestro apoyo. Carmen hacemos extensivo nuestro abrazo a vos y a toda tu familia en este difícil momento y queremos aprovechar esta carta para hacerle un pedido al Gobierno”.

“Estimado Sr Presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, exigimos que la señora Wanda Nara sea persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”.

“Insistiremos con nuestro pedido y estamos convocando a compañeros y compañeras de todo el país para que nuestra lucha tome fuerza. Por último, queremos también extender el repudio hacia Mauro Icardi, pareja de la señora Nara, que también le incluyen las mismas palabras expresadas sobre su esposa hacia él”.

Trabajadoras domésticas uruguayas