¿Reconciliación? Wanda Nara y Mauro Icardi viajaron juntos a Ibiza

Su salida de la Argentina, con muchos rumores

Wanda Nara se fue de Argentina este viernes y fue abordada por todos los programas de espectáculo en el Aeropuerto de Ezeiza, donde aclaró algunos detalles de su crisis con Mauro Icardi y el escándalo que tiene con Carmen, su empleada de la casa de campo de Milán.

Tras hacer el check in, la empresaria fue rodeada por los cronistas de "Socios del Espectáculo" (El Trece), "Intrusos" y "LAM" (América TV), quienes la bombardearon a diferentes preguntas sobre las polémicas que protagonizó esta semana, ante las cuales respondió: "No puedo responder tantas cosas a la vez. Llegué hace 4 días, estuve encerrada en diferentes estudios de Telefe trabajando, la verdad no tuve tiempo para ver mucho".

Sobre su crisis matrimonial y supuesta separación con Mauro Icardi, Wanda solo se limitó a afirmar que regresaría a París para reunirse con todos sus seres queridos: "Me voy con mi familia. No voy a hablar de esas cosas (el divorcio) porque después de todo sacan una idea diferente. Prefiero no decir nada de mi boca. No tengo nada más que decir. Tengo un montón de cosas para hablar de trabajo, prefiero hablar de eso".

Asimismo, Nara agregó contundente: "Cuando yo tenga algo que decir lo voy a comunicar como lo hice siempre. Todo el tiempo hablamos con Mauro, obvio, y mi familia no se sorprende nada porque me conocen más que nadie". Alejandro Castelo, cronista de "LAM", le consultó puntualmente sobre el audio que expuso Ángel de Brito, donde asegura que viajó al país para iniciar su divorcio con Icardi, pero Wanda solo limitó a contestar: "Le tenés que preguntar a él, a mí no me preguntó nada".