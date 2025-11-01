SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de noviembre 2025 - 12:45

Will Smith y Margot Robbie vuelven a Netflix, con la película "Focus: Maestros de la estafa"

La app de streaming suma a su catálogo la historia de un estafador profesional y su antigua aprendiz: un peligroso juego de engaños, amor y traiciones.

Dirigida por Glenn Ficarra y John Requa, la película de 2015 combina humor, suspenso y acción. 

Netflix, la reconocida plataforma de streaming, sigue apostando a los thrillers con un toque de humor, un género que en los últimos años conquistó tanto a los fanáticos del suspenso como a quienes buscan historias para entretenerse.

Dentro de esa línea de películas que mezclan acción, engaños y romance, la app suma a su catálogo “Focus: Maestros de la estafa”, protagonizada por Will Smith y Margot Robbie, dos figuras que ya demostraron tener una química increíble en la gran pantalla.

Estrenada originalmente en 2015 y dirigida por Glenn Ficarra y John Requa, la producción recupera ese espíritu de los clásicos de crimen con planes imposibles, pero le suma momentos llenos de risas.

Tráiler de "Focus: Maestros de la estafa"

¿De qué trata "Focus: Maestros de la estafa"?

La historia sigue a Nicky Spurgeon, un estafador profesional con una larga trayectoria en el mundo del crimen. Su vida da un giro cuando conoce a Jess Barrett, una joven aprendiz que intenta ingresar en el negocio.

Entre ambos surge una relación tan intensa como peligrosa, marcada por la atracción y la desconfianza, dos de los ingredientes esenciales del oficio que comparten.

Sin embargo, tres años después de que su romance se termina, nuestros protagonistas vuelven a cruzarse, pero esta vez en lados opuestos de un fraude millonario. Así, lo que comienza como una jugada calculada pronto se transforma en una guerra de estrategias, seducción y traiciones, donde ninguno está dispuesto a perder.

Ambientada en escenarios lujosos y con escenas grabadas en la ciudad de Buenos Aires, la película estará disponible a partir del 6 de noviembre de 2025 en Netflix.

Reparto de "Focus: Maestros de la estafa"

  • Will Smith como Nicky Spurgeon.

  • Margot Robbie como Jess Barrett.

  • Rodrigo Santoro como Rafael Garriga.

  • Gerald McRaney como Bucky Spurgeon.

  • Adrián Martínez como Farhad.

  • Robert Taylor como McEwen.

  • B. D. Wong como Liyuan Tse.

  • Brennan Brown como Horst.

  • Dominic Fumusa como Jared.

