Will Smith y Margot Robbie vuelven a Netflix, con la película "Focus: Maestros de la estafa"







La app de streaming suma a su catálogo la historia de un estafador profesional y su antigua aprendiz: un peligroso juego de engaños, amor y traiciones.

Dirigida por Glenn Ficarra y John Requa, la película de 2015 combina humor, suspenso y acción.

Netflix, la reconocida plataforma de streaming, sigue apostando a los thrillers con un toque de humor, un género que en los últimos años conquistó tanto a los fanáticos del suspenso como a quienes buscan historias para entretenerse.

Dentro de esa línea de películas que mezclan acción, engaños y romance, la app suma a su catálogo “Focus: Maestros de la estafa”, protagonizada por Will Smith y Margot Robbie, dos figuras que ya demostraron tener una química increíble en la gran pantalla.

Estrenada originalmente en 2015 y dirigida por Glenn Ficarra y John Requa, la producción recupera ese espíritu de los clásicos de crimen con planes imposibles, pero le suma momentos llenos de risas.

focus Tráiler de "Focus: Maestros de la estafa" Embed - Focus - Trailer en español (HD) ¿De qué trata "Focus: Maestros de la estafa"? La historia sigue a Nicky Spurgeon, un estafador profesional con una larga trayectoria en el mundo del crimen. Su vida da un giro cuando conoce a Jess Barrett, una joven aprendiz que intenta ingresar en el negocio.

Entre ambos surge una relación tan intensa como peligrosa, marcada por la atracción y la desconfianza, dos de los ingredientes esenciales del oficio que comparten.

focus2 Sin embargo, tres años después de que su romance se termina, nuestros protagonistas vuelven a cruzarse, pero esta vez en lados opuestos de un fraude millonario. Así, lo que comienza como una jugada calculada pronto se transforma en una guerra de estrategias, seducción y traiciones, donde ninguno está dispuesto a perder. Ambientada en escenarios lujosos y con escenas grabadas en la ciudad de Buenos Aires, la película estará disponible a partir del 6 de noviembre de 2025 en Netflix. Reparto de "Focus: Maestros de la estafa" Will Smith como Nicky Spurgeon.

Margot Robbie como Jess Barrett.

Rodrigo Santoro como Rafael Garriga.

Gerald McRaney como Bucky Spurgeon.

Adrián Martínez como Farhad.

Robert Taylor como McEwen.

B. D. Wong como Liyuan Tse.

Brennan Brown como Horst.

Dominic Fumusa como Jared.