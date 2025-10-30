SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de octubre 2025 - 20:30

La serie de Netflix que arrasa entre las más vistas: sangrientos crímenes que nunca se resolvieron

Basada en hechos reales, sumerge a los espectadores en una situación misteriosa desde el principio hasta el final.

Netflix sigue demostrando por qué lidera el mundo del streaming. Con producciones que mezclan suspenso y drama llama la atención de todos los espectadores. En esta serie, el público se sumerge en una historia real que heló la sangre de toda Italia, con crímenes tan impactantes que aún hoy siguen sin resolverse.

Con una ambientación oscura, ritmo atrapante y actuaciones que dejan sin aliento, la producción revive un caso policial que marcó a una generación. Entre secretos, teorías y una investigación llena de errores, “El monstruo de Florencia” se convirtió rápidamente en una de las favoritas del catálogo.

El monstruo de Florencia
Una serie basada en hechos reales que está causando furor en Netflix.

De qué trata El monstruo de Florencia, la serie furor de Netflix

La historia se inspira en los asesinatos reales que ocurrieron entre los años 60 y 80 en la región italiana de la Toscana. Durante casi veinte años, un asesino atacó a parejas que se refugiaban en zonas rurales, dejando tras de sí una serie de crímenes brutales que conmocionaron al país. La serie reconstruye los hechos con una mirada moderna y una producción que no escatima en detalles.

A lo largo de cuatro capítulos, la trama sigue las pistas que la policía fue dejando atrás: sospechosos inocentes, pruebas contradictorias y un misterio que parece no tener fin. A medida que avanza, los espectadores se adentran en la mente de un país obsesionado por encontrar al responsable, sin imaginar que el caso quedaría abierto para siempre.

Netflix: tráiler de El monstruo de Florencia

Netflix: elenco de El monstruo de Florencia

  • Marco Bullitta
  • Valentino Mannias
  • Francesca Olia
  • Liliana Bottone
  • Giacomo Fadda

