"Maldita suerte", una historia tan entretenida como superficial Por Paraná Sendrós







Netflix acaba de estrenar la película protagonizada por Colin Farrell y dirigida por Edward Berger, el mismo especialista en simplificaciones que estropeó "Sin novedad en el frente" y "Cónclave"

Colin Farrell en "Maldita suerte": un relato que podría haber dado mucho más

Macao, Las Vegas de Asia. No la Macao que dejaron los portugueses, mezcla de arquitectura china y lusitana, ni la inventada en Hollywood para Josef Von Sternberg, sino otra, que ni siquiera está exactamente en la vieja Macao sino en una franja de tierra ganada al mar, uniendo las islas de Coloane y Taipa, por eso le dicen Cotai, creación de Las Vegas Sand Corporation para llenarla de hoteles a todo lujo, enormes centros comerciales, casinos inmensos, impersonales. Allí, en eso que alguien diría “no lugares”, vive su particular calvario un británico de pretendida aristocracia, en verdad solo un jugador compulsivo que para los chinos es como alguien que no existe, y para el conserje es un cliente que no paga.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El jugador está pasando una mala racha. Una y otra vez consigue dinero, lo juega al bacarat, generalmente pierde. Para colmo desde sus lejanas tierras una mujer ha podido localizarlo y ahora lo acecha para llevarlo a la Justicia, por una vieja defraudación que el acusado no puede resarcir de ningún modo. La desesperación crece, la elegancia con que lo conocimos va perdiendo puntos, el hombre huye, corre, comprende que está dando vueltas en redondo, sin más escapatoria que la posibilidad de acertar una carta, hacer fortuna, pagar las deudas, reivindicar la buena figura que alguna vez tuvo, y no perderlo todo de nuevo en la tentación del juego.

Una mujer china parece apiadarse de él, acaso intenta probarlo, hay algo raro en ella. Incluso lo lleva un poco lejos, a una casa flotante donde desintoxicarlo. El tipo le paga con mala moneda. Pero justo ahí las cosas cambian. ¿Quién lo ayuda ahora, y por qué? ¿Y cómo ha de retribuirle a esa mujer el mal que le hizo? Esto no es un thriller, tampoco exactamente una historia de fantasmas orientales. ¿O si? Hay una fiesta, y un lugar, donde a modo de ofrenda los budistas de aquellas tierras queman dinero falso. También puede ser dinero mal habido, o dinero que quema en las manos.

Esa es la historia, no revelaremos su enigma. La escribió Lawrence Osborne, un inglés viajero que ahora reside en Bangkok, Tailandia. Acá la novela se consigue con el título “Maldita suerte”, el mismo que ahora lleva la película que acaba de estrenar Netflix mundialmente. Pero el título original es otro, “The Ballad of a Small Loser”, lo que recuerda el de otro libro, “La leyenda del santo bebedor”, de Joseph Roth. Hay algo similar. Un vago de esos que viven bajo los puentes del Sena, un clochard, recibe dinero de un desconocido para llevarlo a una iglesia, como ofrenda a Santa Teresita de Lisieux. El otro lo gasta en sus cosas. El desconocido vuelve a darle igual suma, con igual encargo. Así, hasta llegar hasta el arrepentimiento y el cumplimiento de la promesa. Una hermosa fábula cristiana que Ermanno Olmi llevó al cine con Rutger Hauer cumpliendo una actuación tan intensa como singular.

Lo que vemos ahora pudo ser, en los papeles, una buena fábula budista. Colin Farrell compone notablemente al sujeto en descomposición que le ha tocado. James Friend hace una iluminación extraña, casi fantasmagórica, rodeando al personaje. Edward Berger, el director, que ya tergiversó “Sin novedad en el frente” y luego hizo de “Cónclave” un exitoso disparate, mantiene su redituable estilo. El otro culpable es Rowan Joffe, que adaptó la novela reduciendo a lo superficial casi todo lo espiritual del libro. Eso sí, el resultado es bien entretenido y un tanto angustiante. Dicho sea de paso, este tal Rowan Joffe es hjjo de Roland Joffe, el director de “La misión”, rodada en Iguazú, y “There be Dragons”, parcialmente filmada en Luján.

“Maldita suerte” (The Ballad of a Small Loser, Inglaterra-Alemania, 2024); Dir.: Edward Berger; Int.: Colin Farrell, Fala Chen, Tilda Swinton, Alex Jennings.

Temas Netflix

Películas

Streaming