Netflix sumará a su catálogo uno de los dramas más famosos del cine actual. Se trata de "El curioso caso de Benjamin Button", una película que habla sobre el romance, la fantasía y la reflexión sobre la vida, con una historia que está basada en hechos reales.
Este intrigante drama del 2009 está inspirado en hechos reales y llega a Netflix en noviembre 2025
La aclamada película protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett vuelve a las plataformas con su historia sobre el paso del tiempo y el amor.
La película, que fue un éxito mundial tras su estreno en 2009, regresa ahora a la plataforma de streaming para emocionar a una nueva generación de espectadores. Su trama, su estética y las excelentes actuaciones de su elenco principal la convirtieron en una obra que sigue vigente a más de una década de su estreno.
De qué se trata "El curioso caso de Benjamin Button"
La historia sigue a Benjamin Button, un hombre que nace con el aspecto de un anciano de 80 años y a medida que pasan los años, rejuvenece en vez de envejecer. Su vida transcurre en Nueva Orleans, donde enfrenta los desafíos de su extraña condición mientras intenta entender el sentido del amor y de la existencia.
Desde su nacimiento, Benjamin atraviesa un recorrido lleno de encuentros y despedidas. En el camino conoce a Daisy, una mujer con quien comparte una conexión que desafía las reglas del tiempo. Mientras ella envejece, él se vuelve cada vez más joven, dejando una historia de amor imposible pero inolvidable.
Está inspirada en un relato de F. Scott Fitzgerald y en casos médicos reales sobre envejecimiento prematuro, que ayudan a que la película explore la fragilidad humana, la belleza de los vínculos y el paso del tiempo.
Tráiler de "El curioso caso de Benjamin Button"
Reparto de "El curioso caso de Benjamin Button"
El elenco está compuesto por estrellas como:
Brad Pitt como Benjamin Button
Cate Blanchett como Daisy
Julia Ormond como Caroline
Faune Chambers Watkins como Dorothy Baker
Elias Koteas como Monsieur Gateau
Donna Duplantier como Blanche Devereux
Jacob Tolano (Jacob Wood) como Martin Gateau
Jason Flemyng como Thomas Button
