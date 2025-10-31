Este intrigante drama del 2009 está inspirado en hechos reales y llega a Netflix en noviembre 2025







La aclamada película protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett vuelve a las plataformas con su historia sobre el paso del tiempo y el amor.

Brad Pitt interpreta de manera excepcional a Benjamin Button, un hombre que envejece para atrás. Gentileza - Flickering Myth

Netflix sumará a su catálogo uno de los dramas más famosos del cine actual. Se trata de "El curioso caso de Benjamin Button", una película que habla sobre el romance, la fantasía y la reflexión sobre la vida, con una historia que está basada en hechos reales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película, que fue un éxito mundial tras su estreno en 2009, regresa ahora a la plataforma de streaming para emocionar a una nueva generación de espectadores. Su trama, su estética y las excelentes actuaciones de su elenco principal la convirtieron en una obra que sigue vigente a más de una década de su estreno.

Banjamin Button Gentileza - The Hollywood Reporter De qué se trata "El curioso caso de Benjamin Button" La historia sigue a Benjamin Button, un hombre que nace con el aspecto de un anciano de 80 años y a medida que pasan los años, rejuvenece en vez de envejecer. Su vida transcurre en Nueva Orleans, donde enfrenta los desafíos de su extraña condición mientras intenta entender el sentido del amor y de la existencia.

Desde su nacimiento, Benjamin atraviesa un recorrido lleno de encuentros y despedidas. En el camino conoce a Daisy, una mujer con quien comparte una conexión que desafía las reglas del tiempo. Mientras ella envejece, él se vuelve cada vez más joven, dejando una historia de amor imposible pero inolvidable.

Está inspirada en un relato de F. Scott Fitzgerald y en casos médicos reales sobre envejecimiento prematuro, que ayudan a que la película explore la fragilidad humana, la belleza de los vínculos y el paso del tiempo.

Tráiler de "El curioso caso de Benjamin Button" Embed - El Curioso Caso de Benjamin Button # Trailer Español Reparto de "El curioso caso de Benjamin Button" El elenco está compuesto por estrellas como: Brad Pitt como Benjamin Button

Cate Blanchett como Daisy

Julia Ormond como Caroline

Faune Chambers Watkins como Dorothy Baker

Elias Koteas como Monsieur Gateau

Donna Duplantier como Blanche Devereux

Jacob Tolano (Jacob Wood) como Martin Gateau

Jason Flemyng como Thomas Button