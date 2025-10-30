Netflix revive la tragedia del "ataúd flotante", en su nueva miniserie Heweliusz







La plataforma de streaming estrenó una ficción que recrea uno de los peores desastres marítimos de la historia de Polonia.

"Heweliusz": la miniserie que reconstruye la historia de una tragedia maritima en Polonia.

La plataforma de streaming Netflix estrenará el 5 de noviembre una miniserie que reconstruye uno de los peores desastres marítimos de la historia de Polonia. "Heweliusz" aborda el hundimiento del ferry MS Jan Heweliusz, ocurrido en la madrugada del 14 de enero de 1993 en el mar Báltico. El naufragio cobró la vida de 55 de los 64 tripulantes, entre ellos dos niños, mientras que solo nueve personas sobrevivieron y diez cuerpos nunca fueron recuperados.

La producción, dirigida por Jan Holoubek y escrita por Kacper Bajon, explora no solo los detalles del siniestro, sino también los incidentes previos que anticiparon la tragedia. El ferry, apodado "el ataúd flotante", ya había sufrido 30 accidentes en sus 15 años de servicio, incluyendo un incendio en 1986 que se reparó con 70 toneladas de concreto, lo que comprometió su estabilidad. Estos antecedentes revelan negligencias y fallas estructurales que contribuyeron al desastre.

Heweliusz Netflixx De qué se trata "Heweliusz", disponible en Netflix "Heweliusz" no solo narra el naufragio del ferry, sino que también profundiza en las consecuencias emocionales y legales para los familiares de las víctimas. La miniserie expone la búsqueda de justicia de quienes perdieron a sus seres queridos, así como las verdades ocultas que rodearon el caso. El relato combina drama humano con una investigación que cuestiona las responsabilidades institucionales y las fallas técnicas que llevaron a la tragedia.

La historia se centra en un Capitán que no estaba de turno durante el hundimiento y que, años después, busca respuestas para las víctimas y sus familias. Este enfoque permite explorar el impacto psicológico del desastre, así como las irregularidades que permitieron que un barco con antecedentes de inestabilidad y accidentes siguiera operando.

Trailer de "Heweliusz" Embed - Heweliusz | Official Trailer | Netflix Reparto de "Heweliusz" El elenco de la miniserie está conformado por:

Magdalena Róczka

Micha urawski

Konrad Eleryk El equipo creativo, que ya trabajó en "High Water" (otra producción basada en un desastre real), busca recrear con precisión los hechos y las emociones de un evento que marcó a la sociedad polaca. La serie promete revelar detalles desconocidos sobre el naufragio y las luchas legales que siguieron, manteniendo viva la memoria de las víctimas y sus familias.

