¿Fusión de gigantes? Netflix analiza comprar a Warner Bros. y prepara una oferta







El servicio de streaming ha contratado a un banco de inversión para evaluar una posible oferta por el negocio de streaming y estudio de Warner.

Netflix evalua adquirir a WBD.

Netflix contrató a la firma de asesoría financiera Moelis & Co para explorar una posible oferta para adquirir a Warner Bros. Discovery.

El servicio de streaming ha contratado al banco de inversión para evaluar una posible oferta por el negocio de streaming y estudio de Warner, tras su trabajo asesorando a Skydance Media en su oferta por Paramount Global, lo que le ha dado a Netflix acceso a los detalles financieros necesarios de WBD.

Warner Bros. Discovery confirmó que está a la venta Tras el rechazo de WBD a la segunda oferta de Paramount, la compañía hizo una declaración que impactó al mercado, su primera confirmación de que efectivamente está a la venta. WBD dijo que ha iniciado un proceso de revisión estratégica a la luz del "interés no solicitado" de "múltiples partes".

El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, pareció descartar anteriormente las especulaciones sobre una fusión de estudios. "Hay que hacerlo mediante el arduo trabajo de desarrollar esas capacidades en la práctica, día tras día. No se llega ahí simplemente comprando otra empresa que también esté desarrollando esas mismas capacidades", dijo en la transmisión web de ganancias trimestrales de la plataforma

El codirector ejecutivo Ted Sarandos añadió: “Hemos sido muy claros en el pasado en que no tenemos interés en poseer cadenas de medios tradicionales, así que no hay ningún cambio al respecto”.

A principios de este mes, Netflix se lanzó agresivamente al espacio de los podcasts de vídeo tras establecer una asociación con Spotify. Fue una de las varias medidas adoptadas por la plataforma de streaming para tomar contenido, en este caso podcasts de vídeo, que existe en otros lugares y transmitirlo en su servicio.