Will Smith habló sobre quiénes rechazan su regreso tras el incidente de los Oscar

“Lo entiendo completamente: si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo”, dijo Smith al periodista Kevin McCarthy cuando se le preguntó qué le diría a los cinéfilos que no están listos para su regreso. “Mi mayor preocupación es mi equipo: Antoine ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera. La gente de este equipo ha hecho uno de los mejores trabajos de toda su carrera, y mi más profunda esperanza es que mis acciones no penalicen a mi equipo. En este momento, para eso estoy trabajando”.

Smith agregó: "Espero que el material, el poder de la película, la oportunidad de la historia, espero que el bien que se puede hacer abra los corazones de las personas como mínimo para ver, reconocer y apoyar a los increíbles artistas en y alrededor de esta película”.

Emancipation se basa en una historia real y está protagonizada por Smith como un esclavo fugitivo llamado Peter, mejor conocido en el mundo como “Peter azotado” después de que se distribuyeran fotografías de cicatrices queloides en su espalda para mostrar la brutalidad de la esclavitud. La película sigue a Peter mientras navega por los pantanos de Luisiana para escapar de los dueños de las plantaciones que casi lo matan.