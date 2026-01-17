La película de Prime Video con Lali Espósito como protagonista que no te podés perder + Seguir en









Una particular historia situada en un pueblo patagónico con un gran elenco y guion que te va a encantar.

La película argentina que agregó Prime Video y no te podés perder. Imagen: Prime Video

Lali Espósito vuelve a marcar un hito en su carrera cinematográfica con su participación en Verano Trippin, la nueva película disponible en Prime Video que ya está generando atención tanto en Argentina como en el exterior. El film, que combina elementos de comedia y suspenso, representa una propuesta original del cine argentino que captura la energía y los desafíos de la juventud reciente.

Tras haberse presentado con éxito en salas de cine y festivales internacionales, Verano Trippin llega a la plataforma con un elenco encabezado por talentos emergentes y la presencia especial de Espósito, consolidando su versatilidad artística y su fuerte conexión con públicos de distintas edades.

Verano Trippin Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, junto a Lali Espósito protagonizan esta apuesta de Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Verano trippin, la nueva película de Prime Video Verano Trippin narra la historia de dos mejores amigas, Toni y Lena, quienes viven en un pequeño pueblo patagónico y, tras terminar el secundario, buscan escapar del aburrimiento y la rutina. Para conseguir dinero y cumplir sus sueños de aventura, deciden adentrarse en el negocio de vender marihuana durante un verano frío en su región.

Lo que comienza como una empresa juvenil aparentemente inocente pronto se complica al cruzarse con personajes peligrosos y un entorno delictivo que desafía sus límites y pone en riesgo su vínculo. A través de situaciones tensas y cómicas, la película explora temas de amistad, peligro y crecimiento personal, en un relato que mezcla humor y drama con una mirada crítica sobre las elecciones juveniles.

El tono de la película es fresco y audaz, ofreciendo una combinación de entretenimiento y reflexión que la convierte en una de las producciones argentinas más comentadas del año, especialmente entre audiencias jóvenes.

Prime Video: tráiler de Verano trippin Embed - VERANO TRIPPIN | TRAILER Prime Video: elenco de Verano trippin Miranda de la Serna (Toni)

Zoe Hochbaum (Lena)

Lali Espósito (Dolores «La Diabla»)

Ariel Staltari («El Pollo»)

Manuel Fanego (Policía)