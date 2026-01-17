SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de enero 2026 - 21:30

La excéntrica película de espionaje que estrenó HBO Max que generó opiniones divididas

Con humor negro y un mundo visual milimétrico, HBO Max suma a su catálogo de películas una historia familiar que se negocia entre secretos y poder.

HBO Max

En el menú de HBO Max, las películas de espías no siempre juegan a lo clásico: a veces se corren hacia lo raro y te obligan a mirar con otra paciencia. En el cine de autor, esa mezcla suele partir aguas y generar debates que siguen mucho después de los créditos.

En ese clima entra El esquema fenicio, la nueva apuesta de Wes Anderson, con un humor más oscuro y una puesta en escena milimétrica. Su trama familiar, cruzada por traiciones y dilemas morales, explica por qué algunos la celebran como un salto creativo y otros la sienten demasiado cargada.

de-que-trata-el-esquema
De qué trata El esquema fenicio, el estreno de HBO Max

La historia gira alrededor de Anatole “Zsa-Zsa” Korda, un magnate internacional interpretado por Benicio del Toro. Vive bajo amenaza constante: esquiva intentos de asesinato, se mueve entre intereses pesados y, en medio de esa paranoia, empieza a pensar qué deja cuando ya no esté.

Ahí aparece su hija Liesl, a cargo de Mia Threapleton. Ella atraviesa una etapa religiosa y no muestra entusiasmo por heredar el imperio familiar, pero el padre la empuja igual: la pone a prueba, la arrastra a su mundo y, de paso, intenta ordenar cuentas pendientes mientras arma un plan grande ligado a la infraestructura de Fenicia.

El viaje suma a un asistente inesperado: Michael Cera encarna a Bjørn, un entomólogo noruego que termina metido en una gira con inversores clandestinos y acuerdos que se negocian a puertas cerradas. En paralelo, la dinámica familiar se tensa todavía más con la sombra de un pariente que amenaza con desarmar el negocio desde adentro.

HBO Max: tráiler de El esquema fenicio

HBO Max: elenco de El esquema fenicio

  • Benicio del Toro - Zsa-zsa Korda
  • Mia Threapleton - Hermana Liesl
  • Michael Cera - Bjørn Lund
  • Riz Ahmed - príncipe Farouk
  • Tom Hanks - Leland
  • Bryan Cranston - Reagan
  • Mathieu Amalric - Marseille Bob
  • Richard Ayoade - Sergio
  • Jeffrey Wright - Marty
  • Scarlett Johansson - prima Hilda
  • Benedict Cumberbatch - tío Nubar

