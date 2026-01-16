HBO Max estrenó una inquietante película con Sydney Sweeney que fue un éxito en el cine + Seguir en









Después de haber arrasado en cartelera, esta producción llega a la plataforma y promete ubicarse entre lo más visto.

Sydney Sweeney protagoniza una película de la que ya están hablando todos, en HBO Max. HBO Max

Recientemente HBO Max sumó a su catálogo uno de los títulos más comentados del cine de terror reciente, con la presencia de Sydney Sweeney liderando el reparto. La plataforma incorpora una película que ya viene con resonancia entre los aficionados del género, tras su paso por salas y su reciente éxito de público en formatos de streaming.

La película ha despertado atención por el enfoque de terror psicológico y religioso que propone, sumado al rendimiento logrado en cines y el interés de los espectadores tras su estreno y posterior llegada a plataformas digitales. Hoy se convierte en una opción destacada para los amantes del horror narrativo. El largometraje es Inmaculada.

Inmaculada Esta atrapante película de terror psicológico y suspenso ya está disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Inmaculada, el estreno de HBO Max Inmaculada (Immaculate en su título original) es una película de terror psicológico dirigida por Michael Mohan, protagonizada por Sydney Sweeney, que explora el choque entre fe, misterio y horror en un entorno aparentemente idílico.

La trama sigue a Cecilia, una joven monja norteamericana de devota fe que acepta un puesto en un histórico convento en la campiña italiana, buscando paz, propósito y un nuevo comienzo en su vida religiosa. Al llegar, es recibida cordialmente por la comunidad, pero pronto empieza a notar que no todo es lo que parece en ese tranquilo y remoto recinto.

A medida que Cecilia se adentra en los secretos del convento, comienza a descubrir hechos inquietantes que desafían tanto su percepción del bien y del mal como su propia seguridad. Lo que se suponía un refugio espiritual se convierte en una experiencia de creciente miedo y desesperación, mientras los acontecimientos que rodean a Cecilia toman un giro cada vez más siniestro.

HBO Max: tráiler de Inmaculada Embed - Immaculate - Tráiler Oficial | Prime Video España HBO Max: elenco de Inmaculada Sydney Sweeney (Cecilia)

Álvaro Morte (Padre Sal Tedeschi)

Simona Tabasco (Hermana Mary)

Benedetta Porcaroli (Hermana Gwen)

Dora Romano (Madre Superiora)