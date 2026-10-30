Xuxa reveló que se convertirá en abuela por primera vez: "Mi historia está completa" + Agregar ámbito en









La única hija de la reconocida artista brasileña, Sasha Meneghel, anunció que espera un bebé junto al cantante João Lucas.

Xuxa junto a su hija.

Xuxa reveló que se convertirá en abuela por primera vez. Su única hija, Sasha Meneghel, anunció que espera un bebé junto al cantante João Lucas, y la reacción de la reconocida artista brasileña no tardó en llegar.

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El anuncio del embarazo se conoció este jueves 29 de octubre a través de las redes sociales. La pareja compartió una serie de fotografías con imágenes de la ecografía y un registro del músico besando la panza de Sasha. Horas después, la futura abuela tuvo su propio momento: sonriente, con la ecografía en las manos, le dedicó un sentido mensaje a su hija, su yerno y su futuro nieto.

El sentido mensaje de Xuxa en "modo abuela" “Cuando vi a mi madre sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día seré yo quien sostenga a mi nieto’”, comenzó el texto con el que la animadora le contó a sus seguidores que será abuela.

“Perdóname, Sasha, por haberte preguntado cada vez que tenías novio... Luego te casaste y dije: ‘¡Ahora ya puedo ser abuela!’. Perdóname por todas las veces que te envié videos de niños bailando, cantando o jugando con animales, diciéndote: ‘Mira, mi futuro nieto’“, dice la cantante.

“Sa, vida mía, sabes cuánto te quiero. Me hace tan feliz saber que un pedacito de João —mi yerno, a quien le pedí a Dios— y del amor de mi vida —que eres tú—, nacerá bajo mi mismo signo... Un ariano que será profundamente amado. ¡Perdóname, de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima! ¡GRACIAS!“, finaliza el posteo.

View this post on Instagram Sasha y João Lucas se casaron en mayo de 2021, después de haber hecho público su noviazgo el año anterior. La celebración de la boda fue íntima y tuvo lugar en la casa de Xuxa en Angra dos Reis. Cinco años más tarde, la pareja vuelve a compartir una noticia que pone a toda la familia de festejo.