Proponen otorgar al Indio Solari un Doctorado Honoris Causa post mortem de parte de la UNLP

La propuesta fue de parte de Agrupación Rodolfo Walsh y la postulación fue de parte del Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

A casi seis meses de la muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari , parece que su figura sigue más presente que nunca. Al recuerdo de aniversarios especiales o la aparición de imágenes inéditas , ahora se le suma una propuesta muy especial: que le sea otorgado el Doctorado Honoris Causa post mortem por parte de la UNLP.

A través de sus redes sociales, la familia del Indio Solari reveló la propuesta de la Agrupación Rodolfo Walsh y la postulación oficial de parte del Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

"Emocionados compartimos con ustedes esta hermosa distinción que le otorgaran a Indio luego de su partida, les recomendamos leerlo porque hay un párrafo que les toca muy merecidamente… Conmovidos por el cariño expresado queremos agradecer con Bruno al Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP por la postulación y a la Agrupación Rodolfo Walsh por la propuesta "

En mayo de este año, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó a Solari el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción de esa casa de estudios. El acto tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Medicina y contó con la presencia de autoridades universitarias, músicos e invitados.

Durante el acto se reprodujo un mensaje grabado del propio Indio Solari , en el que agradeció el reconocimiento de la universidad.

“Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a quienes les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, expresó el músico.

El homenaje cerró con un concierto a cargo de Gaspar Benegas, acompañado por un octeto de cuerdas integrado por Valentina Cooke, Lucas Agromedo, María Cecilia García, María Cecilia Isas, Lucía Kohan, Sara Tubbia Ryan, Carla Roberta Reggio, Brenda Zimmermann y Marisa Hurtado.

Durante la presentación sonaron canciones como “El tesoro de los inocentes”, “La murga de la virgencita”, “Había una vez”, “Salando las heridas”, “El ruiseñor, el amor y la muerte”, “Ostende Hotel”, “Serenata de los santos fumadores”, “El arte del buen comer” y “Flight 956”.

El cierre llegó con “Yo caníbal”, que incluyó una participación grabada del Indio Solari y generó un momento de fuerte emoción entre el público presente. El homenaje también se transmitió en simultáneo en una pantalla ubicada en Plaza Houssay, para quienes se acercaron a seguir la ceremonia desde el exterior.

La entrega del Doctorado Honoris Causa a Solari había sido aprobada en diciembre por el Consejo Superior de la UBA, en reconocimiento a su “destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”.