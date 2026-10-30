Halle Berry perdió la custodia de su hijo tras las acusaciones de abuso fisico en su contra + Agregar ámbito en









Un tribunal del condado de Los Ángeles fallara a favor de su exmarido, el actor francés Olivier Martinez, por la custodia de su hijo en común.

El actor Olivier Martinez se quedó con la custodia del hijo que tienen en común.

La actriz estadounidense Halle Berry perdió la custodia principal de su hijo Maceo, de 13 años, luego de que un tribunal del condado de Los Ángeles fallara a favor de su exmarido, el actor francés Olivier Martinez.

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El actor francés alegó que Berry le causó "angustia emocional y mental debido al maltrato físico de nuestro hijo menor, Maceo", lo que detalló en un documento presentado en la Justicia, en el que solicitaba una orden de alejamiento por violencia doméstica, que fue rechazada. La resolución judicial se dictó tras un proceso de nueve días de duración.

La decisión de la Justicia sobre la causa entre Halle Berry y Olivier Martinez por su hijo La jueza a cargo, Shelley Kaufman, determinó que el adolescente residirá con su padre y decidió suspender las pernoctaciones en el domicilio de Berry, limitando que sus visitas sean únicamente diurnas. Si bien la defensa de Berry había solicitado restablecer el esquema compartido equitativo que mantenían, el petitorio fue desestimado.

El conflicto escaló cuando Martinez presentó una denuncia por presunta agresión física contra la actriz y solicitó la custodia exclusiva, alegando situaciones de violencia hacia el niño en más de una ocasión. Sin embargo, Berry rechazó las acusaciones, afirmando ser "incapaz" de dañar a su hijo. Además, sostuvo que el menor estaba siendo manipulado.

Durante las audiencias también testificaron el prometido de Berry, el músico Van Hunt, y su hija mayor, Nahla Aubry, quien declaró no haber presenciado jamás conductas abusivas por parte de su madre.

El abogado de Martínez, Patrick Baghdaserians, calificó el fallo como “una victoria enorme”, mientras que la abogada de Berry, Marina Beck, sostuvo que la actriz conserva la custodia legal conjunta y el poder de desempate en caso de que ambos padres no lleguen a un acuerdo sobre decisiones que afecten al menor. Los representantes legales de la actriz destacaron que Berry continuará centrada en el bienestar integral de la familia, mientras que los padres deberán coordinar sesiones de terapia para intentar recomponer el vínculo. “Estamos muy satisfechos de que el tribunal haya disuelto la orden de protección temporal. De cara al futuro, Halle está decidida a continuar enfocada en el bienestar y los intereses de su familia”, declaró la letrada de Berry.

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