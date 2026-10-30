Mauda 2026: más de 130 películas y una muestra audiovisual latinoamericana + Agregar ámbito en









La muestra organizada por la UNA, que se llevará a cabo el 3 y 4 de noviembre, reunirá producciones de estudiantes y graduados.

Llega una nueva edición de Mauda.

El próximo 3 y 4 de noviembre se realizará una nueva edición de MAUDA, la Muestra Anual del Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en Cine Arte Cacodelphia.

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Con una programación de más de 130 películas, la muestra reunirá producciones de estudiantes y graduados y, por primera vez, recibirá a la Muestra de Producciones Audiovisuales de la Red Universitaria del Audiovisual de América Latina y el Caribe (RUAALC), como invitada internacional.

MAUDA es un espacio creado para poner en valor, difundir y celebrar las producciones audiovisuales de la comunidad del Departamento de Artes Audiovisuales de la UNA. Impulsada colectivamente por sus distintos claustros, la iniciativa busca reflejar la diversidad de miradas, lenguajes y búsquedas que atraviesan las aulas de la universidad pública.

Más obras, más días y una mirada latinoamericana La edición 2026 llega con novedades que amplían el alcance de la muestra. A las obras seleccionadas a través de las cátedras se suman las producciones inscriptas directamente por estudiantes y graduados, una modalidad que amplía la participación y permite que más trabajos lleguen a la pantalla grande. Además, gracias a la convocatoria, MAUDA se extenderá durante dos jornadas, con una programación de más de 130 películas organizadas en distintos bloques de proyección.

La dimensión internacional será otro de los ejes de esta edición. MAUDA será la primera sede de la Muestra de Producciones Audiovisuales de la RUAALC, una iniciativa itinerante que promueve la circulación regional de las producciones universitarias y la visibilización del trabajo académico y artístico de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. Como parte de esta participación, se exhibirán 35 producciones provenientes de México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Honduras, que pondrán en diálogo distintas experiencias y perspectivas del audiovisual universitario latinoamericano.

La entrada a MAUDA 2026 es libre y gratuita y se reservan en www.audiovisualesuna.ar/mauda2026/.

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