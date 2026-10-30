CordobeCes: la película que llevó el humor, la cultura y la identidad cordobesa a la pantalla grande

El largometraje dirigido por Lucía Palacio y protagonizado por Eddie Frari llegó a los cines de todo el país. El proyecto contó con financiamiento provincial y se sumó a una estrategia que incluyó rodajes, incentivos económicos y producciones cordobesas con presencia en festivales internacionales.

Con CordobeCes, Córdoba sumó una producción que llevó su identidad cultural al cine y se integró a una política de incentivos y acompañamiento a los rodajes.

Córdoba sumó una nueva producción a su industria audiovisual con el estreno de CordobeCes, la película, un largometraje dirigido por Lucía Palacio y protagonizado por Eddie Frari que tomó el humor, la música y las costumbres locales como punto de partida para contar una historia sobre la identidad y la pertenencia. La película tuvo su presentación el miércoles 7 de octubre en los cines Dino y llegó a las salas de todo el país desde el jueves 15.

Basada en hechos virales vinculados con la cuenta de Instagram @cordobeces, la producción narró las peripecias de una documentalista estadounidense que viajó a la provincia para intentar explicar la llamada “felicidad cordobesa”. En ese recorrido, la protagonista se sumergió en distintas expresiones de la cultura local: los asados entre amigos, el rally, el fútbol, la vida universitaria, las sierras y, por supuesto, el cuarteto.

El proyecto fue declarado de interés cultural por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y por la Legislatura provincial. También representó un caso de colaboración público-privada para el desarrollo de la actividad audiovisual, ya que recibió financiamiento a través de las herramientas de fomento del Polo Audiovisual Córdoba y de la Agencia Córdoba Cultura.

En el estreno estuvo presente Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, quien había impulsado el acompañamiento económico de la producción. Los realizadores también estuvieron acompañados por figuras de la escena artística cordobesa, entre ellas el Flaco Pailos, Chichilo Viale, el Mago Willy, Piñón Fijo y el grupo Monada, responsable de la canción original de la película.

“CordobeCes me genera un orgullo especial, porque es una película que nos muestra tal cual somos: con nuestra música, con el cuarteto, con ese humor que no se parece a ningún otro, con nuestros paisajes y nuestras costumbres” , señaló Rodio durante la presentación. Y agregó: “Es, de alguna manera, un retrato de esta ‘República de Córdoba’, y quien la vea va a entender por qué los cordobeses la llevamos con tanto orgullo” .

Incentivos y producciones cordobesas en festivales internacionales

El estreno se produjo en un momento de actividad para el sector audiovisual provincial. Dos películas filmadas íntegramente en Córdoba y apoyadas por el programa Cash Rebate habían llegado a festivales internacionales durante octubre. La herramienta, impulsada por el Gobierno provincial, reintegraba hasta el 40% de los gastos realizados dentro del territorio cordobés por las producciones audiovisuales, con el objetivo de atraer rodajes y fortalecer la industria local.

Una de ellas fue El trompetista y el fantasma, de los hermanos Augusto y Matías Sinay, que se estrenó el viernes 9 de octubre en el Warsaw International Film Festival 2026, en Polonia. Posteriormente, la película también formó parte de la selección oficial del Sitges Film Festival 2026.

En ese mismo circuito internacional se proyectó El enigma de Franca Farmín, de Octavio Revol Molina, otro largometraje rodado en territorio cordobés y que contó con el respaldo del Gobierno provincial.

La estrategia de promoción audiovisual también se reflejó en otros proyectos que se filmaron durante 2026. Entre ellos estuvieron la película Las malas, la serie Visceral y el largometraje No lo grites. Además, estaba previsto que comenzara el rodaje de Roger suelto en la localidad de Los Reartes, con producción de Twins Latin Films.

Rodajes, empleo y actividad económica en el interior provincial

El desarrollo de la industria audiovisual tuvo un impacto que excedió la producción cinematográfica. Cada rodaje movilizó una cadena de actividades que incluyó la contratación de técnicos, actores y actrices locales, además de servicios de alojamiento, gastronomía, transporte, construcción de escenografías y alquiler de equipos.

De esa manera, las producciones contribuyeron a dinamizar la economía del conocimiento y la denominada economía naranja en distintas localidades. Los proyectos también permitieron mostrar paisajes, pueblos y ciudades de Córdoba en las pantallas, con una repercusión potencial sobre la promoción turística de la provincia.

Con CordobeCes, Córdoba sumó una producción que llevó su identidad cultural al cine y se integró a una política de incentivos y acompañamiento a los rodajes. La película llegó a las salas nacionales mientras otras producciones realizadas en la provincia recorrían festivales internacionales y nuevos proyectos se preparaban para iniciar filmaciones.