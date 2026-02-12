"Caballo llorón", el juguete que nació de un error de fábrica y se convirtió en símbolo del Año Nuevo Chino

Un fallo de costura convirtió a un peluche sonriente en fenómeno viral y disparó ventas millonarias antes del Año del Caballo.

Un error de fábrica convirtió a un caballo de peluche en fenómeno viral que multiplicó sus ventas en China a días del Año del Caballo. El juguete, cuya boca fue cosida al revés , pasó de ser un modelo defectuoso a transformarse en objeto de deseo para millones de jóvenes.

El episodio comenzó en Hangzhou, capital de la provincia oriental de Zhejiang, cuando una usuaria publicó en redes sociales la imagen del muñeco que había comprado. En lugar de exhibir la sonrisa prevista por el diseño original, la boca del caballo apuntaba hacia abajo , dándole un gesto triste. El producto, pensado como “caballo sonriente” , fue rebautizado rápidamente por los internautas como “caballo llorón”.

La imagen escaló hasta convertirse en tendencia en plataformas como Weibo y Douyin, equivalentes chinos de X y TikTok. Allí, miles de comentarios celebraron la expresión triste del muñeco. Algunos lo consideraron “más adorable” que la versión original, otros afirmaron que su gesto “encaja demasiado con mi estado mental” y no faltaron quienes bromearon con que refleja que “todos vivimos muy cansados”. También se multiplicaron mensajes como “no estés triste, caballo” , en tono afectuoso.

En un principio, la empresa ofreció cambios y devoluciones. Sin embargo, el inesperado entusiasmo del público alteró los planes. En apenas una semana, los pedidos superaron los seis millones de unidades, según datos difundidos por medios locales.

La empresaria Zhang Huoqing, de 46 años, aclaró que el problema no se debió a un simple bordado invertido, sino a que “toda la pieza de tela se cosió al revés” , lo que incluso modificó la posición de los orificios de la nariz.

Lejos de retirar el producto, la fábrica amplió la producción, mantuvo el precio en 25 yuanes (unos u$s3,5) y solicitó una patente de diseño para este modelo que nació como error. Mientras tanto, la versión original, lanzada en octubre bajo el nombre “riqueza inmediata”, había tenido una recepción mucho más discreta.

Jóvenes se identificaron con la expresión triste del muñeco.

El valor emocional como motor de consumo

Analistas locales interpretan el fenómeno como parte del auge del consumo ligado al “valor emocional”. En contraste con los símbolos tradicionales asociados a la prosperidad y el éxito, el caballo de gesto compungido parece haber conectado con jóvenes atravesados por presiones laborales y sociales.

Comentarios como “describe perfectamente mi estado de un lunes” o “así quedo después de hacer horas extra” reflejan esa identificación colectiva.

La versión original "riqueza inmediata" había tenido ventas discretas.

El Centro de Investigación de Juventud de Shanghái, citado por la agencia Xinhua, señaló que cerca de nueve de cada diez jóvenes han pagado alguna vez por “valor emocional” y que casi cuatro de cada diez lo hacen con frecuencia. Además, el 46,8 % considera este consumo una vía para aliviar el estrés y la ansiedad, mientras que un 43,1 % lo asocia con la necesidad de “ser vistos”.

En ese escenario, productos de estética imperfecta (desde muñecos de diseño peculiar como los populares “Labubu” hasta objetos antiestrés) se consolidan como una forma de “recarga emocional”. El “caballo llorón”, nacido de un descuido, terminó galopando directo al corazón (y al bolsillo) de millones.