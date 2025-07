Cómo se vería Hello Kitty si fuera un superhéroe de Marvel, según la Inteligencia Artificial

Si alguna vez te imaginaste a Hello Kitty con capa, poderes especiales y lista para salvar al mundo , ya podés saber con certeza como sería. Si bien su imagen esté asociada a la ternura, los moños y los colores pastel, la inteligencia artificial fue más allá y la reimaginó como una heroína del universo Marvel .

La IA imaginó a Hello Kitty en un traje futurista con detalles metálicos, armadura liviana y una paleta de colores que mezcla el rosa con toques rojos y dorados al estilo Iron Man o Capitana Marvel. En esta versión, su clásico moño permanece, pero se convierte en artefacto capaz de emitir ondas de energía y hasta comunicarse con otros miembros del equipo.

ChatGPT Image 28 jul 2025, 12_25_23

En este caso no es solo un personaje tierno, esta Hello Kitty superhéroe combina habilidades de combate cuerpo a cuerpo con tecnología de última generación. Algunos elementos de su nuevo look nos recuerdan a Black Widow o incluso a Capitana Marvel, pero adaptados a su propio estilo: orejitas visibles y adorables.