Escándalo, crimen y romance: la miniserie de Netflix que revela la fuga más mediática de Sudáfrica

La nueva apuesta de streaming analiza el escape de Thabo Bester y la participación de Magudumana, combinando testimonios inéditos e investigación periodística.

Netflix , la plataforma de entretenimiento , parece haber encontrado su fórmula perfecta : los documentales sobre crímenes reales . Desde “El estafador de Tinder” hasta “Número desconocido”, la app demostró que las historias de delitos, engaños y dobles vidas provocan fascinación en la audiencia.

Ahora, suma un nuevo título que ya está generando controversia y obsesión a partes iguales. “Beauty and the Bester” , una miniserie que reconstruye uno de los episodios criminales más escandalosos de Sudáfrica. Con apenas tres capítulos, esta producción revive la increíble fuga del asesino Thabo Bester y su relación amorosa con la médica Nandipha Magudumana, que arriesgó su carrera, y libertad, por ayudarlo a escapar .

La mezcla de suspenso, manipulación emocional, romance y corrupción institucional convirtió este caso en un fenómeno mediático , y ahora en el nuevo éxito de la plataforma, alcanzando el Top 10 de lo más visto en su estreno.

¿De qué trata "La Bella y Bester"?

La miniserie documental narra el ascenso y caída de Thabo Bester, conocido como “el violador de Facebook” por atraer a sus víctimas a través de redes sociales, y condenado a cadena perpetua en 2017 por dos abusos sexuales y un asesinato.

El criminal se convirtió en una figura temida en Sudáfrica, pero su historia dio un giro en 2022, cuando fue declarado muerto tras un incendio en su celda en el Centro Correccional de Mangaung. Un cuerpo carbonizado apareció en el lugar, pero las inconsistencias en la autopsia, tales como la diferencia de altura, encendieron las sospechas.

bella and bester

Poco después, una investigación periodística reveló que el presidiario era otra persona y que Bester había escapado, con la ayuda de su pareja, la doctora Nandipha Magudumana. Durante casi un año vivieron con identidades falsas en Johannesburgo, hasta que en 2023 fueron capturados en Tanzania.

La nueva producción combina imágenes de archivo y testimonios inéditos para mostrar cómo una relación que parecía amorosa derivó en una de las fugas más audaces de la historia, dejando en evidencia las fallas del sistema penitenciario de este país.

Disputas por la publicación del documental en Netflix

El estreno de la serie no estuvo exento de polémica. El 20 de agosto de 2025, Netflix anunció la fecha de lanzamiento de la serie, prevista para el 12 de septiembre, y publicó su tráiler en redes sociales. Y el día anterior a que saliera a la luz en la app, Bester y Magudumana presentaron una orden judicial ante el Tribunal Superior de Pretoria para impedir que se emitiera y promocionara el documental.

bella and bester2

Sus abogados alegaron que el contenido era difamatorio y que retrataba al criminal como una “bestia inhumana” sin su consentimiento. La plataforma de streaming se defendió argumentando que Magudumana había recibido un pago por acceder a sus archivos personales y que la producción se basaba en información pública recopilada de reportajes y debates parlamentarios.

La abogada de Netflix, Tembeka Ngcukaitobi, subrayó que sería un precedente peligroso bloquear un documental de interés público. Finalmente, el juez falló a favor de la app, señalando que los protagonistas podrían iniciar demandas por difamación solo después de la emisión, pero no censurarla de antemano.