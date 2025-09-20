La nueva película de Prime Video con Gonzalo Valenzuela que promete no parar de hacerte reir







Prime Video suma una nueva propuesta a su catálogo, que además de contar con la participación estelar del actor chileno, se centra en un deporte furor.

Valenzuela es la estrella de la nueva apuesta de Prime Video.

Prime Video amplía su catálogo con una propuesta de humor que combina enredos familiares y la creciente fiebre por el pádel. La comedia tiene como figura central a Gonzalo Valenzuela, acompañado de un elenco chileno-argentino que se luce en cada escena y mantiene el ritmo de principio a fin.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La trama se desarrolla en un contexto donde las pasiones deportivas desatan situaciones tan disparatadas como reconocibles. Con personajes que exponen sus ambiciones, frustraciones y secretos, la historia juega con la competencia dentro y fuera de la cancha, logrando un tono de humor que engancha desde el primer momento.

El padel es nuestro La producción chilena de Prime Video apuesta por la relevancia que ha adquirido el pádel como deporte.

De qué trata El pádel es nuestro, la comedia original de Prime Video En El pádel es nuestro, Gonzalo Valenzuela interpreta a un padre de familia que, para recuperar la confianza de su hijo, se involucra en un torneo de pádel cargado de enredos. La película mezcla la vida cotidiana con el espíritu competitivo de este deporte en auge, mientras cada integrante de la historia suma un condimento de humor y caos.

La historia reúne a un elenco conocido de la escena chilena que, junto al actor que se ha destacado también en Argentina, sostiene el ritmo de la comedia con actuaciones frescas y naturales. La dirección de Gabriela Sobarzo le imprime dinamismo y aprovecha cada interacción para potenciar los enredos que se dan dentro y fuera de la cancha en la nueva producción de Prime Video.

Prime Video: tráiler de El pádel es nuestro Embed - El Pádel es Nuestro - Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de El pádel es nuestro Gonzalo Valenzuela

Tiago Correa

Elisa Zulueta

Alondra Valenzuela

Yamila Reyna

Paz Bascuñán