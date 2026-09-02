Damon Albarn palpitó su regreso a la Argentina de cara al Primavera Sound: "Es uno de mis países favoritos"

Con la llegada de septiembre, la primavera comienza a sentirse y los sonidos de uno de los festivales más esperados del año se acercan a Buenos Aires.

Gorillaz será uno de los headliners del festival.

El Primavera Sound Buenos Aires 2026 comienza a palpitarse con fuerza y se prepara para volver a transformar la ciudad en un gran punto de encuentro para la música, la cultura y la comunidad. La cita es para los próximos 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires , uno de los espacios más emblemáticos para los grandes encuentros musicales al aire libre en la ciudad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El reconocido venue, ícono para la música en vivo, sede de los conciertos y festivales más masivos y vanguardistas, recibió a lo largo de los años a artistas fundamentales de la escena nacional e internacional y es la locación elegida para esta nueva edición del Primavera Sound.

Con un line-up de escala internacional, el festival ofrecerá las actuaciones exclusivas de gigantes, complementados por una fina selección de la escena argentina:

Sábado 28 de noviembre: Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation Of Language, Cara Delevingne, Ecco2k, Marilina Bertoldi , Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Babeblade, Chechi de Marcos, LISA SCHA, María Wolff, El Nota, wiranda johansen.

Damon Albarn y su deseo de volver a la Argentina

En una reciente entrevista, Damon Albarn, responsable musical de Gorillaz, expresó su amor por nuestro país: “Estoy muy emocionado por ir, es uno de mis países favoritos, es simplemente un país fuerte que tiene una inteligencia brillante, tiene un gran espíritu…, estoy emocionado por sumarme a esa energía y hacer pogo!”.

Fuente: FMLuzu

Dónde comprar las entradas para el Primavera Sound

A pedido de los fans, septiembre trae el Pack Primavera Friends & Family: ¡Comprando 3 entradas, la cuarta es sin cargo! Disponible en EnigmaTickets.com. (Los clientes BBVA tendrán hasta 6 cuotas sin interés, durante todas las fases de venta).

Septiembre ya está en marcha y el Primavera Sound, cada vez más cerca.