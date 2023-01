Esperan hasta u$s24 millones por un Munch desconocido

La pintura será subastada por Sotheby’s en Londres el 1 de marzo y se estima que alcanzará alrededor de entre 14 y 24 millones de dólares. Las ganancias de la venta se dividirán con la familia de Kurt Glaser -un destacado crítico de arte y coleccionista alemán que se vio obligado a vender la obra en Berlín en 1934 cuando huía de los nazis- y Thomas Olsen, un armador noruego y vecino de Munch, que compró la obra en una subasta de Oslo junto con otras piezas del artista.

Según The Guardian, “Dance on the Beach” pertenece a una serie de otros once paneles diseñados para la decoración del teatro berlinés de Max Reinhardt, célebre empresario teatral que le había encargado a Munch la realización de un friso para una de las salas del teatro. En 1912 los paneles se dispersaron y el lienzo fue adquirido por Glaser, director de la biblioteca de arte de Berlín. El intelectual alemán dedicó varias investigaciones a la obra de Munch y reunió varias de sus pinturas para su colección de arte, pero luego fue perseguido por los nazis por su origen judío, perdió su trabajo y su departamento fue incautado. El cuadro fue comprado en 1934 por el noruego Thomas Olsen, que también era vecino de Munch en Oslo.