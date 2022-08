Expectativa oficial: las exportaciones podrían llegar a u$s100.000 millones en 2022

Las exportaciones en el primer semestre fueron récord histórico, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, al alcanzar u$s44.377, un 25,5% más que 2021, y un 12% por encima que 2011, año en donde se había alcanzado el último récord. Las ventas externas de manufacturas de origen industrial (MOI) llegaron a u$s 11.088 millones en el primer semestre, el valor más alto desde 2013, con un aumento del 6% en cantidades respecto a 2021.Las proyecciones oficiales indican que las exportaciones cerrarán con un récord cercano a los u$s 100 mil millones: u$s 90 mil millones por bienes, y el resto por servicios. El registro más elevado de ventas externas era del año 2011, cuando habían llegado a u$s 97.477 entre bienes y servicios (con bienes en u$s 82.081 millones).

“Los resultados son auspiciosos”, aseguró Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, en diálogo con medios, desde el Palacio San Martín. Sobre los motivos, afirmó: “Hay un efecto precio en las manufacturas de origen agropecuario, pero también un efecto de cantidades en las industriales, que en el total no es mucho, pero que es significativo en la generación de empleo y de capacidades exportadoras”, aseguró. Sobre bienes y servicios que tuvieron una mejora destacó el litio, servicios basados en conocimiento, vehículos y productos farmacéuticos.

La semana que viene habrá una reunión entre Cancillería y el Ministerio de Economía donde definirán una meta de exportaciones para el 2023. Todesca anticipó que las expectativas son positivas: en cuanto a commodities, esperan que pare la aceleración al alza, pero no observa que vaya a darse una baja abrupta. Además, destacó que Argentina tiene la ventaja de tener alimentos y energía, y ser un “territorio de paz”.

Por otro lado, Todesca aseguró que los nuevos regímenes de Economía de fomento a sectores exportadores como hidrocarburos, minería y economía del conocimiento van a impactar positivamente en las exportaciones, sobre todo en el caso de la energía. “Tenemos buenos resultados cuando generamos leyes que otorgan beneficios a cambio de resultados concretos”, afirmó.

De todos modos, pese a las exportaciones récord, el saldo comercial fue negativo en los últimos dos meses. “Las importaciones también son récord”, afirmó Todesca. En el acumulado de los primeros 7 meses fueron de u$s49.611 millones, 44% por encima del año anterior, explicada por aumento de cantidades y de precios, sobre todo en combustibles. De todos modos, anticipó que en las últimas semanas de agosto hubo una disminución en las importaciones de energía, que podría implicar un relajamiento de los controles en septiembre. Además, explicó que hubo un “adelantamiento” por la brecha y la expectativa de devaluación. “En el agregado no se ve una caída de importaciones que paralice toda la producción”, agregó.

Sumar pymes

El objetivo de Cancillería es aumentar exportaciones a través de internacionalizar a más empresas. “Las exportaciones son como los votos, hay que ir uno por uno, empresa por empresa”, afirmó Todesca.

De hecho, en cantidad de empresas exportadoras, el récord sigue en 2011, cuando eran 10.389. En 2021 fueron 9.600, y en lo que va de este año fueron 7.500. “La concentración de las exportaciones y la primarización es un fenómeno regional que hay que ir revirtiendo”, agregó. En diálogo con medios, Todesca presentó las 9 herramientas con las que cuenta Cancillería para fomentar las exportaciones de empresas.

Lo hizo junto a Guillermo Merediz, exsecretario pyme y actualmente subsecretario de promoción del comercio de Cancillería. Se trata de las ferias internacionales, las misiones comerciales, los ciclos de capacitación, el taller de oferta tecnológica, la agenda de negocios, la acción de posicionamiento, la Inteligencia Comercial, el programa desafío exportador y el programa argentinas al mundo.

Merediz contó que ya se capacitaron a 5.000 firmas y destacó un grupo de 325 empresas a las que llamó “pymes exportadoras dinámicas”, que son sólo el 4% de las compañías exportadoras, pero que representan casi el 15% de las exportaciones, tienen en promedio salarios 20% más altos y 5 veces mayor personal que la media del mercado.