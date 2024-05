Fabián de Sousa, tras el fallo de la Corte Suprema: "Tenemos la tranquilidad absoluta que se va a demostrar nuestra inocencia"

"Esto no afecta el plan de carrera en la organización, ni pone en riesgo los puestos de trabajo o los planes de negocios de cada una de las compañías del Grupo Indalo", agregó De Sousa. Según explicó el empresario, el reordenamiento avalado en el fuero comercial sobre las empresas (advenimiento) no se pone en riesgo porque se hizo con el 100% de los acreedores y por el total del pago de la deuda. En ese marco, también enfatizó que "la deuda con la AFIP fue normalizada y hoy casi 50% de ese plan ya fue cancelado, y se viene cumpliendo absolutamente con el plan de pagos según los requisitos de la ley, y por eso queremos darle tranquilidad a nuestros trabajadores, clientes y proveedores", señaló.

"El fallo está ajustado a derecho y no hay cuestiones políticas" detrás, añadió. "No hay ninguna persecución contra nosotros, ni interferencia de los poder político o de cualquier poder del Estado en la Justicia. Hoy no están dadas las condiciones para una persecución de ese estilo. Nosotros estamos dando la cara frente a la sociedad. Cometimos un error, de creer que no teníamos que dar explicaciones y dar la cara", completó.