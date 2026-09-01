Fentanilo contaminado: procesaron a las dos exfuncionarias de ANMAT como partícipes necesarias + Agregar ámbito en









El magistrado también les trabó un embargo por $500 mil millones, dispuso la inhibición general de bienes sobre ambas y mantuvo la prohibición de salida del país.

Nélida Agustina Bisio, extitular de ANMAT, y a Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora de INAME.

La Justicia Federal de La Plata procesó este martes a Nélida Agustina Bisio, extitular de ANMAT, y a Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora de INAME, en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado. El juez Ernesto Kreplak también les trabó un embargo por $500 mil millones y les dictó la prohibición de salida del país.

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Según la investigación penal, ambas exfuncionarias fueron “partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales” asociada con la muerte de por lo menos 90 personas, lesiones gravísimas en al menos otras dos, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en por lo menos una persona.

A su vez, el magistrado también dispuso la inhibición general de bienes sobre ambas y mantuvo la prohibición de salida del país que ya había resuelto cuando ambas exfuncionarias habían recuperado la libertad tras su detención y declaración indagatoria el mes pasado. Además, el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva.

El caso comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes internados que habían recibido fentanilo de la marca HLB. La causa por fentanilo contaminado En el expediente, el Ministerio Público Fiscal sostiene que los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García Furfaro, acumulaban antecedentes de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

Los fiscales consideran que esos antecedentes respondían a la existencia de un supuesto “manto de cobertura estatal” que permitió que ambas empresas continuaran desarrollando su actividad “en pésimas condiciones de calidad”. Según esa hipótesis, esa situación derivó en la contaminación del fentanilo elaborado por HLB.

La investigación intenta establecer si existieron responsabilidades de funcionarios encargados del control sanitario que, por acción u omisión, habrían permitido que los laboratorios continuaran operando pese a las irregularidades detectadas. El origen El caso comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes internados que habían recibido fentanilo de la marca HLB. Los análisis posteriores determinaron que las ampollas estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, microorganismos que luego fueron encontrados también en los hemocultivos de pacientes fallecidos en hospitales de distintas provincias. Pese a que se habla de más de 110 posibles víctimas fatales, el procesamiento en principio se amplió por 90 muertes y 44 víctimas no fatales. El expediente cuenta con más de 400 legajos e incidentes en trámite, lo que arroja un aproximado de 600 cuerpos, sin contar las historias clínicas analizadas.

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