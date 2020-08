El S&P Merval cayó un 2,3% y ADR cerraron mixtos, por tomas de ganancias

A nivel local, las mayores bajas fueron registradas por las acciones de Central Puerto (-5,7%), Cresud (4,1%) y Pampa Energía (3,5%), mientras que las alzas más importantes fueron anotadas por Edenor (3,5) y BYMA (2,8%). Se trata de la segunda baja consecutiva, tras el salto de más de 6% de lunes en medio de la expectativa por el cierre del acuerdo.

"Hay que tener en cuenta que las acciones argentinas venían subiendo gracias a la expectativa de un acuerdo entre el gobierno y los acreedores; por lo que ahora estos inversores que especulaban con esta situación se encuentran tomando ganancias. Esto significa que los precios de las acciones ya tenían incorporada la noticia del acuerdo", destacó Joaquín Candia, de Rava Bursátil.

Agregó: "Por el otro, se debe considerar que el índice se encuentra atrasado en dólares y es posible que inversores que prefirieron sortear la etapa de las negociaciones de manera líquida, comiencen a entrar en el mercado debido a que gran parte de la incertidumbre se disipó y esperando que baje la volatilidad".

Argentina anunció el martes que alcanzó un acuerdo con sus principales acreedores para reestucturar deuda en moneda extranjera por unos 65.000 millones de dólares tras ajustar algunas fechas de pago sin mejorar el monto establecido de pagos de capital o intereses.

El riesgo país de Argentina, medido por el banco JP Morgan, se mantenía estable en las 2.027 unidades.

Renta fija

Los bonos soberanos experimentaron aumentos en sus cotizaciones mientras que algunos de los más líquidos sufrieron correcciones en sus precios luego de la fuerte suba del martes. El Bonar 2024 asciende un 0,6%, el Bonar 2020 sube un 0,25% mientras que el Discount bajo ley argentina baja un 0,5%.

Los inversores vieron despejado el camino y ya no están expectantes a más noticias sobre el proceso de reestructuración que está teóricamente cerrado, lo que no quiere decir que no puedan existir sorpresas en el lapso de tiempo hasta que se liquide la operación y el tema quede resuelto de manera definitiva, mencionó Candia.

Recordó que "luego de que se acuerde los tenedores de bonos emitidos bajo ley extranjera, el Congreso aprobó el proyecto de ley para reestructurar la deuda con ley argentina. Esto hace que en un mes aproximadamente el país ya cuente con toda su deuda reestructurada y según los comentarios del mercado comenzará un proceso de negociación con el FMI para que ingresen fondos al país".