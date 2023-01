Alibaba sorprendió y se disparó 8% en la bolsa: ¿a qué se debe?

Ma pone fin así a un pacto de accionistas con el presidente de Ant, Eric Jing, el ex consejero delegado, Simon Hu, y Jiang Fang, de Alibaba, que daba a Ma el 53,46% del poder de voto en la empresa fintech, según el comunicado.

Tras la reestructuración, los principales accionistas "ejercerán de forma independiente sus derechos de voto", dijo Ant. "Ningún accionista tendrá, por sí solo o conjuntamente con otro accionista, el poder de controlar el resultado de las juntas generales de Ant", o "nombrar a la mayoría del consejo de administración de Ant", y "por lo tanto... tener el control sobre Ant".

La reestructuración es el ajuste más sustancial de la mayor empresa fintech del mundo, en medio de su escrutinio regulatorio tras el aplazamiento de su venta de acciones por valor de 39.700 millones de dólares en Shanghái y Hong Kong.

Según el plan propuesto, la participación del 10% que tiene Ma en Ant se reducirá al 6,2%, de acuerdo con un informe de Reuters. Sus entidades relacionadas también tienen participaciones accionarias en Ant, que conjuntamente le dan una participación mayoritaria en la empresa de tecnología financiera, lo cual cambiará como parte de la reforma, según reza el informe.

El lunes no solo subió el precio de las acciones de Alibaba, sino también el de las acciones de otras entidades relacionadas con Ant. Las acciones de Longshine Technology Group Co Ltd, Jilin Zhengyuan, Shanghai Golden Bridge Infotech Co, Orbbec Inc y Hundsun Technologies también experimentaron avance en las operaciones de la mañana.