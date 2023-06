Apple supera los 3 billones de dólares y es la empresa más valiosa del mundo

Además de Apple, otras cuatro compañías superan el billón de dólares: Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc y Nvidia Corp.

apple

Apple, la empresa más valiosa del mundo

En la actualidad, Apple, cuyas acciones subieron más del 50% desde principios de enero, es la empresa más valiosa del mundo, seguida de Microsoft (US$ 2,5 billones), Saudi Aramco (US$ 2,08 billones) y Google-parent Alphabet (US$ 1,52 billones), según el sitio de clasificación Companies By Market Cap.

El Top 4 está integrado por tres empresas estadounidenses de tecnología: Apple, Google y Microsoft. La marca creada por Steve Jobs repite el primer puesto por segundo año consecutivo y está valuada en u$s 880.455 millones.

La compañía de la manzana se disparó un 46% en 2023, mientras que Nvidia trepó un 185%, convirtiéndose en el primer fabricante de chips con un valor bursátil superior al billón de dólares. Tesla y Meta Platforms duplicaron su valor este año y Microsoft sumó un 40%.