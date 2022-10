Apple ratificó su política de cobrar 30% sobre las transacciones de NFT y criptos

"Las aplicaciones pueden permitir a los usuarios navegar por las colecciones de NFT de otros, siempre que las aplicaciones no incluyan botones, enlaces externos que dirijan a los clientes a mecanismos de compra distintos de la compra dentro de la aplicación", agregaron.

La compañía dirigida por Tim Cook busca que no se puedan utilizar "mecanismos propios para desbloquear contenidos o funcionalidades, como claves de licencia, marcadores de realidad aumentada, códigos QR, criptomonedas y carteras de criptomonedas" para evitar la "tasa Apple", que grava un 30% todas las ventas dentro de su App Store.

Vale aclarar que Apple no permite de las criptomonedas como método de pago para los NFTs dentro de su ecosistema.

La comisión causó mucho malestar entre los partidarios de los NFT, que han criticado la tasa “leonina” de la compañía en comparación con las tasas medias del 2,5% que otros mercados de NFTs como OpenSea o Magic Eden imponen a las transacciones.

A los ‘exchanges’ de criptodivisas, como Coinbase o Binance, el cambio de las políticas no afecta a su negocio, ya que siguen sin estar sujetas a la comisión del 30% de Apple.

La tasa del 30% ha sido criticada durante mucho tiempo por los desarrolladores de aplicaciones, que acusan al gigante tecnológico de ejercer un monopolio sobre las compras dentro de sus apps. Apple siempre ha argumentado que el control de la App Store le permite garantizar la seguridad de las aplicaciones y los pagos. Esta comisión del 30% fue objeto de una importante demanda por parte de la desarrolladora de videojuegos Epic Games, creadora de 'Fortnite', cuyo fallo obligó a Apple a aceptar pasarelas de pagos alternativas, aunque no reconoció las prácticas monopolísticas de las que se acusaba a la compañía de Cupertino.

Los nuevos artículos

En las pautas de revisión de la App Store están estos artículos que involucran directamente a las cripto.

Revisado 3.1.1: “Las aplicaciones no pueden usar sus propios mecanismos para desbloquear contenido o funcionalidad, como claves de licencia, marcadores de realidad aumentada, códigos QR, criptomonedas y billeteras de criptomonedas, etc.”

Agregado a 3.1.1: “Las aplicaciones pueden usar la compra desde la aplicación para vender y vender servicios relacionados con tokens no fungibles (NFT), como la acuñación, el listado y la transferencia. Las aplicaciones pueden permitir a los usuarios ver sus propios NFT, siempre que la propiedad de NFT no desbloquee funciones o funciones dentro de la aplicación. Las aplicaciones pueden permitir a los usuarios explorar colecciones de NFT propiedad de otros, siempre que las aplicaciones no incluyan botones, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan a los clientes a mecanismos de compra que no sean la compra dentro de la aplicación”.

3.1.5 (iii) revisado: “Intercambios: las aplicaciones pueden facilitar transacciones o transmisiones de criptomonedas en un intercambio aprobado, siempre que se ofrezcan solo en países o regiones donde la aplicación tenga las licencias y los permisos apropiados para proporcionar un intercambio de criptomonedas”.

Críticas

Indica Coindesk que las nuevas reglas podrían tener un impacto muy negativo en las ventas de NFT, ya que uno de los casos de uso clave de los NFT es que pueden desbloquear el acceso a contenido exclusivo u otras ventajas. Por ejemplo, los NFT de Bored Ape Yacht Club ofrecen a los titulares acceso a varios canales de comunicación, productos e incluso clubes físicos diferentes.

El gigante tecnológico informó el mes pasado que aceptaba la compraventa de tokens no fungibles pero cobraría una tarifa del 30% en cualquier pago que pase por su sistema.

Al respecto, el CEO de Epic Games y partidario de las criptomonedas, Tim Sweeney, arremetió contra el gigante tecnológico por su mecanismo de pago. El 26 de septiembre, Sweeney tuiteó que la compañía está "matando a todos los negocios de aplicaciones NFT que no puede gravar al aplastar otra tecnología incipiente que podría rivalizar con su servicio de pago en la aplicación grotescamente caro".