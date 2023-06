Avanzan los pagos digitales: en Argentina cayó 20% el uso del efectivo

En Argentina, el uso de efectivo cayó 20% para gastos mensuales, según el estudio "The State of Financial Inclusion post COVID-19 in Latin America and the Caribbean: New Opportunities for the Payments Ecosystem (El estado de la inclusión financiera después de COVID-19 en América Latina y el Caribe: nuevas oportunidades para el ecosistema de pagos") elaborado por Mastercard. Se trata de un dato positivo que da cuenta de un importante avance en la inclusión financiera del país y del auge que están teniendo los pagos digitales.