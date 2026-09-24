Cómo Guyana está impulsando las ganancias de la mayor empresa petrolera de EEUU

El descubrimiento de petróleo en esas aguas hace más de una década se encuentra entre los hallazgos más importantes de este siglo.

El descubrimiento de petróleo por parte de Exxon en estas aguas hace más de una década se encuentra entre los hallazgos más importantes de este siglo.

Por Simon Romero, Rebecca F. Elliott and César Rodríguez. Exxon Mobil encontró un codiciado motor de crecimiento en Guyana . Ahora debe sortear la política divisiva del país y una disputa territorial con Venezuela .

A una hora en helicóptero de la capital de Guyana, el centro de producción en aguas profundas de Exxon Mobil en el agitado océano Atlántico refleja la magnitud de la apuesta de la empresa de que Guyana tiene los elementos para ser una nueva potencia petrolera mundial.

Lo primero que uno enfoca es el helipuerto, luego las tuberías laberínticas y el equipo de procesamiento de varios pisos que conforman la embarcación flotante y futurista anclada cerca del ecuador, donde más de 160 personas trabajan las 24 horas en turnos de 12 horas.

“Esto podría ser lo más cerca que alguien puede estar de vivir en una colonia fuera de este mundo”, dijo Faudia Ramjohn, de 28 años, una operadora de sala de control guyanesa que corre motocicletas en su tiempo libre.

El descubrimiento de petróleo por parte de Exxon en estas aguas hace más de una década se encuentra entre los hallazgos más importantes de este siglo, y catapultó a Guyana, una antigua colonia británica con 1 millón de habitantes, a convertirse en la economía de más rápido crecimiento del mundo.

El país ahora produce casi el 1 por ciento del petróleo del mundo, llenando los vacíos que dejan los conflictos geopolíticos. Gran parte del petróleo de Guyana fluye hacia Europa, reemplazando una porción de lo que el continente solía obtener de Rusia, y una parte se ha estado dirigiendo a Asia durante la guerra de Irán, según Kpler, una firma de datos marítimos.

Por muy importante que Exxon haya sido para Guyana, el país también ha sido transformador para la mayor empresa petrolera de Estados Unidos, al darle un nuevo y lucrativo motor de crecimiento en un momento crítico. La rápida aceleración de la producción en Guyana ayudó a impulsar la producción general de Exxon a su nivel más alto en más de 40 años el año pasado, lo que aportó un estimado del 15 por ciento de los ingresos operativos de la empresa.

“A menudo se dice que Exxon salvó a Guyana”, dijo Richard Rambarran, un economista guyanés. “También se podría decir que Guyana salvó a Exxon”.

Pero a medida que la industria petrolera de Guyana ha crecido, también lo han hecho los riesgos que enfrenta Exxon. Estos incluyen luchas internas en el sistema político de Guyana y una disputa territorial con la vecina Venezuela que les impide a Exxon y a sus socios explorar en ciertas áreas, así como el potencial de que estalle el nacionalismo de los recursos.

Una y otra vez en toda América Latina, las empresas petroleras privadas han sido asediadas por movimientos políticos que buscan ejercer un mayor control soberano sobre las riquezas petroleras.

“Guyana tiene un trato terriblemente malo”, dijo Thomas Singh, economista de la Universidad de Guyana, refiriéndose a la porción del 14.5% que Guyana obtenía del consorcio que lidera Exxon. Él y otros críticos señalan que países productores de petróleo como Noruega o Brasil obtienen una parte mucho mayor.

Alistair Routledge, quien dirige las operaciones de Exxon en Guyana, dijo que el contrato era justo. “Asumimos todo el riesgo financiero”, dijo Routledge. “Si no encontramos petróleo ni terminamos desarrollando proyectos comerciales, nunca recuperamos ese dinero”.

Por muy atractiva que pueda ser Guyana ahora, Exxon consideró abandonar el proyecto antes de encontrar petróleo en 2015, preocupada de que invertir en un país plagado de pozos fallidos no valiera la pena, dijeron unos exempleados.

Routledge también enfatizó que, si bien la porción inicial de Guyana puede parecer baja, el acuerdo incluye un mecanismo de escalada: el consorcio de Exxon recuperó recientemente los costos de desarrollo, lo que significa que los ingresos de Guyana aumentarán, y podrían duplicarse o más desde los niveles anteriores.

En cuanto a la disputa con Venezuela, se espera que el máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas se pronuncie sobre la controversia a principios del próximo año. Sin embargo, la decisión abordará solo la frontera terrestre, según los abogados que representan a Guyana. El lugar donde esa frontera se encuentre con el océano determinará el inicio de la frontera marítima, pero hacia dónde irá a partir de ahí se dejará en manos de los países para que lo negocien, dijeron.

Aun cuando esa disputa ensombrece las perspectivas en Guyana, Exxon está considerando regresar a Venezuela, donde perdió el control de sus activos hace dos décadas en una nacionalización.

Routledge dijo que esperaba que Venezuela continuara siendo una “historia muy complicada”, y que regresar dependería de que los términos y condiciones del contrato le permitan a Exxon planificar operaciones hasta 30 años en el futuro.

Aun así, al citar las colosales reservas de petróleo de Venezuela, que son mucho más abundantes que las de Guyana, Routledge añadió: “Deberíamos estar ahí. Es decir, este es un gran recurso. Fuimos un operador allí en el pasado”.

Exxon también está a la caza de petróleo y gas en las aguas costeras de Trinidad y Tobago, una nación insular cercana que ha estado recibiendo más atención de las mayores empresas petroleras del mundo desde que las fuerzas de Estados Unidos capturaron al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero. Al igual que Guyana, Trinidad comparte una frontera marítima con Venezuela.

Mientras tanto, han estado creciendo las expectativas en Guyana de que Exxon haga más para elevar el nivel de vida. Exxon ya apoya la investigación sobre la biodiversidad y los esfuerzos para impulsar la producción de alimentos. La empresa y sus socios también están invirtiendo 100 millones de dólares para desarrollar la fuerza laboral local y mejorar la atención médica.

Los llamados para que Exxon expanda dichas iniciativas apuntan a un delicado acto de equilibrio.

Si Exxon se abstiene de asumir un papel más importante en ayudar al gobierno de Guyana, podría considerarse que la empresa descuida sus responsabilidades en el país. Pero si adopta un papel más firme, Exxon podría ser acusada de infringir la soberanía nacional. “No es nuestro trabajo”, dijo Routledge respecto al tema de construir naciones. “No votaron por nosotros. No somos representantes del pueblo”.

Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.

Rebecca F. Elliott cubre temas de energía para el Times.

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