Llega al país el mayor banco digital de Europa, que se apoya en transferencias baratas y buen cambio para viajeros

La fintech británica Revolut obtuvo la aprobación del BCRA para avanzar en la creación de Revolut Bank Argentina. Comenzaría a operar en 2027. Ya tiene 150.000 clientes en lista de espera.

La historia de Revolut comenzó en 2015 , cuando Nikolay Storonsky , un exoperador de derivados de mercados emergentes de Credit Suisse y Lehman Brothers , y el desarrollador de software Vlad Yatsenko, se declararon cansados de pagar comisiones altísimas y recibir tipos de cambio desfavorables durante sus viajes por el extranjero.

Fue así que los financistas rusos decidieron crear una alternativa al sistema financiero tradicional, que se propuso desde el comienzo simplificar los pagos, el cambio de divisas y las transferencias internacionales . La propia empresa señala que Storonsky lanzó Revolut con el objetivo de transformar la forma de gastar y transferir dinero al extranjero.

A poco más de una década de aquel comienzo, la compañía dio ahora un paso clave para ingresar al mercado argentino. Revolut recibió la aprobación del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) para adquirir Banco Cetelem Argentina S.A. , hasta ahora propiedad de BNP Paribas Personal Finance .

Esta operación le permitirá avanzar hacia el establecimiento de una entidad bancaria regulada en el país. Según informó Revolut, una vez completada la transacción, Banco Cetelem pasará a denominarse Revolut Bank Argentina S.A.U. y funcionará como una entidad bancaria regulada. Sin embargo, durante la etapa inicial no ofrecerá productos ni servicios al público .

La aprobación del BCRA permite avanzar con el cierre de la adquisición, pero todavía quedan por completar distintos pasos regulatorios, operativos y de capital antes del lanzamiento comercial. En esta primera etapa, la compañía concentrará sus esfuerzos en terminar de desarrollar su estructura local y su propuesta de valor, informó.

El diferencial: comisiones bajas y buen tipo de cambio

La propuesta inicial de los fundadores de Revolut fue trasladar buena parte de esa operatoria a una aplicación móvil. Con el tiempo, el modelo se amplió desde los pagos y el cambio de monedas hacia cuentas, ahorro, inversiones, crédito, transferencias internacionales y otros servicios financieros, con la intención de concentrarlos en una única plataforma.

Actualmente, Revolut informa que cuenta con más de 80 millones de clientes particulares a nivel global y presencia en más de 150 países y regiones. Además, opera como banco en más de 30 mercados.

La expansión internacional también modificó el perfil de la compañía. Revolut ya cuenta con operaciones bancarias reguladas en el Reino Unido, México, Australia y el Espacio Económico Europeo, y durante 2026 avanzó además en distintos procesos de licenciamiento en otros mercados.

El diferencial de comisiones bajas para transferencias y tipo de cambio conveniente que llevó a la creación de Revolut sigue siendo una bandera competitiva para la entidad. De hecho, en su página web en español promociona las transferencias desde España a la Argentina.

"¿Buscas la forma más barata de enviar dinero a Argentina? Ofrecerte transferencias asequibles es nuestra forma de hacerte la vida un poco más accesible. Sabrás exactamente a dónde va tu dinero, ya que los tipos de cambio y comisiones se muestran en la app. Olvídate de la calculadora que nosotros hacemos las cuentas", asegura.

Argentina, el próximo mercado latinoamericano

En el proceso de expansión internacional de Revolut, Argentina aparece como uno de los mercados estratégicos de América latina. De acuerdo con la información difundida por la empresa, desde que anunció sus planes de ingreso al país más de 150.000 consumidores se incorporaron a su lista de espera.

La cifra constituye, para Revolut, una señal del interés potencial que existe en el mercado argentino antes incluso del lanzamiento de sus servicios.

La compañía sostiene que buscará diferenciarse a partir de una propuesta financiera integrada que incluya banca cotidiana, crédito, gastos internacionales, gestión patrimonial, recompensas y beneficios, todo desde una misma aplicación.

El desembarco se producirá, además, a través de una entidad que ya forma parte del sistema financiero argentino. El Banco Cetelem Argentina S.A. figura actualmente en la nómina de entidades del sistema financiero publicada por el BCRA, con el código 331.

La estrategia de Revolut consiste así en utilizar la adquisición de una entidad existente para avanzar hacia su presencia bancaria local, en lugar de construir desde cero una nueva entidad. La compañía señaló que la operación forma parte de una estrategia más amplia para ampliar su presencia bancaria con licencia en la región.

Una vez concretada la compra, Agustín Danza será designado CEO de Revolut Bank Argentina S.A.U., aunque ese nombramiento también estará sujeto a la aprobación del Banco Central. La estructura local tendrá además como presidente del Directorio a Juan Marotta, ex CEO de HSBC Argentina y HSBC Sudamérica y ex director de HSBC LATAM.

La etapa inicial del desembarco

El principal matiz del anuncio es que la aprobación del BCRA no equivale todavía al inicio de las operaciones para los consumidores argentinos.

Revolut deberá completar la transacción con BNP Paribas Personal Finance y posteriormente avanzar con los requerimientos regulatorios, de capital y operativos. En paralelo, continuará ampliando su equipo y su infraestructura local antes de definir el lanzamiento de sus productos.

La propia compañía explicó que, tras el cierre de la operación, la nueva entidad bancaria comenzará funcionando bajo la denominación Revolut Bank Argentina S.A.U., pero sin ofrecer inicialmente productos o servicios al público.

La compañía tampoco adelantó en el anuncio una fecha concreta para el lanzamiento comercial, aunque admite que sería en 2027. Por ahora, el dato central es que consiguió el visto bueno regulatorio que le permite avanzar con la adquisición de Cetelem y, a partir de allí, completar el proceso necesario para comenzar a operar.

“Este es un hito importante en nuestro compromiso de largo plazo con Argentina. La aprobación del Banco Central nos acerca un paso más al establecimiento de nuestras operaciones bancarias en el país, mientras continuamos desarrollando nuestras capacidades locales y preparándonos para traer la plataforma financiera global de Revolut a los clientes argentinos”, señaló Agustín Danza.

El movimiento se encuadra en una expansión internacional que tuvo varios avances durante 2026. Revolut obtuvo este año nuevas aprobaciones y avances regulatorios en distintos mercados, entre ellos Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Perú, mientras que en Estados Unidos recibió una aprobación condicional para avanzar con la conformación de un banco nacional. En México, donde lanzó su banco con licencia plena fuera de Europa, ya cuenta con cientos de miles de clientes minoristas.