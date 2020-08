Dólar: consultá la lista de 4.600 personas que no podrán acceder al mercado de cambios A través de las Comunicaciones "C" 87905 y 87906, el BCRA instruyó a los bancos, casas y agencias a no habilitar las operaciones de cambio que efectúen unas 4.609 personas, en su mayoría "coleros digitales", individuos que ceden su cupo de u$s200 en favor de un tercero a cambio de una comisión.