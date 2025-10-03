Billeteras virtuales: cuáles ofrecen los mayores rendimientos en pesos para ahorristas y pymes

Las billeteras digitales e afianzan como la opción favorita para obtener rendimiento diario sin perder liquidez. Estos son los rendimientos que ofrecen en octubre 2025.

Los ahorristas y las empresas pymes ponen el foco en preservar el poder de compra.

Las billeteras virtuales se consolidan como la alternativa preferida para quienes buscan liquidez inmediata y rendimiento diario, en un contexto de incertidumbre tanto política como financiera.

Con un dólar tenso, aunque estabilizado en las últimas jornadas, y reciente baja de tasas, los ahorristas y las empresas pymes ponen el foco en preservar el poder de compra, buscando maximizar rendimientos de su dinero. Por ello, las billeteras virtuales volvieron a ganar protagonismo en el mercado argentino. La posibilidad de generar intereses diarios, sin necesidad de inmovilizar los fondos, las convirtió en una opción flexible frente al tradicional plazo fijo.

En contraste con los depósitos a plazo, que exigen inmovilizar el dinero durante 30 días, las billeteras digitales permiten combinar liquidez con rendimiento . La principal diferencia es que los intereses se van acreditando día a día y el usuario puede disponer del saldo sin perder lo acumulado. Además, el retiro es inmediato y no requiere grandes montos para comenzar.

Así, estas cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión (FCI) vinculados a las fintech se consolidaron como una herramienta clave para quienes buscan equilibrio entre rentabilidad y liquidez.

Según datos del mercado, este es el ranking de billeteras que ofrecen mayor rendimiento en pesos :

Carrefour Banco (Cuenta Remunerada): 43% TNA

Naranja X (Cuenta Remunerada, límite hasta $800.000): 37% TNA

Cocos Daruma (FCI Renta Mixta): 35,04% TNA

Ualá (Cuenta Remunerada, límite hasta $1.000.000): 35% TNA ( Plan Plus 1: 40% TNA; Plan 2: 43% TNA)

Cresium* (Cuenta Remunerada solo para pymes, sin límites): 34,3% TNA

Prex (FCI Money Market): 33,25% TNA

Fiwind (Cuenta Remunerada, límite hasta $750.000): 33% TNA

IEB+ (FCI Money Market): 30,46% TNA

Claro Pay (FCI Money Market): 29,68% TNA

Mercado Pago (FCI Money Market): 29,49% TNA

LB Finanzas (FCI Money Market): 28,58% TNA

Astropay (FCI Money Market): 28,58% TNA

* Cresium es la única fintech que ofrece a las pymes una “cuenta inteligente” diseñada para que cada peso depositado genere rendimientos automáticos y con disponibilidad inmediata.

¿Conviene ahorrar en billeteras virtuales hoy?

La respuesta depende del perfil de cada inversor. Para quienes privilegian la liquidez y buscan protegerse de la inflación sin comprometer los fondos por un mes, las billeteras aparecen como la mejor alternativa. En cambio, quienes prefieran tasas más altas y puedan inmovilizar su capital, todavía cuentan con opciones en plazos fijos o instrumentos ajustados por inflación.

En cualquier caso, el crecimiento de estas plataformas confirma la tendencia: cada vez más argentinos utilizan las billeteras digitales no solo como medio de pago, sino también como vehículo de ahorro e inversión de corto plazo.