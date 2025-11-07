La Provincia construirá 66 viviendas en La Plata en un predio cedido por la UOM







El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano aprobó un convenio con la Unión Obrera Metalúrgica mediante el cual el gremio transfiere un terreno al Estado bonaerense para el desarrollo de un plan de viviendas destinadas a sus afiliados.

El gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, aprobó un convenio con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para la construcción de 66 viviendas en la ciudad de La Plata, según la Resolución N° 97-MHYDUGP-2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

El acuerdo establece que la UOM cede a título gratuito un inmueble de su propiedad al Ministerio, con el cargo de destinarlo a la construcción de unidades habitacionales para los afiliados del gremio que cumplan con los requisitos que definirá la cartera provincial.

Qué establece la medida Según el texto, que lleva la firma de la ministra Silvina Batakis, el proyecto se enmarca en las políticas públicas de acceso a la vivienda que impulsa la Provincia, con el objetivo de promover soluciones habitacionales en municipios de hasta 50.000 habitantes y favorecer la radicación de familias en el interior bonaerense.

El convenio fue gestionado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y apunta a “transversalizar las políticas habitacionales recurriendo a esfuerzos mancomunados con asociaciones intermedias de la sociedad, como las entidades gremiales”, destacó la resolución.

De acuerdo con el documento, la iniciativa ya cuenta con la intervención de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.