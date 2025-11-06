Tras el rebote, Wall Street opera con cautela y con la mira en el debate legal por los aranceles de EEUU

La Suprema Corte de EEUU decidirá en las próximas semanas la validez legal de una parte importante de los aranceles del gobierno norteamericano.

Los principales índices de Wall Street operan sin grandes movimientos en la preapertura de este jueves, luego de un rebote la rueda pasada . Los inversionistas ahora están enfocados en el debate judicial en torno a la legalidad de los aranceles norteamericanos y en el shutdown del gobierno de Donald Trump, el más largo de la historia .

El miércoles, la Suprema Corte escuchó una impugnación a los aranceles de Trump . Un fallo en contra de la administración, lo cual podría ocurrir en las próximas semanas, podría sacudir los mercados mundiales y que supone una importante prueba para las potestades de Trump para imponer su política comercial.

La administración Trump sostiene que la ley de 1977 otorga al presidente amplios poderes para imponer aranceles en respuesta a situaciones de emergencia.

Los opositores, entre los que se encuentran una coalición de pequeñas empresas, así como un puñado de estados y otros, sostienen que la ley no cede la autoridad constitucional del Congreso para fijar aranceles y que la administración se ha extralimitado en sus funciones .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Applovin Corp (+6,6%), EPAM Systems (+4,3%) y Corpay (+3,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en CarMax (-14,2%) y DoorDash (-11,09%).

wall street nyse mercados.jpg El shutdown limita la cantidad de datos disponibles para los inversores. NYSE

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En los últimos seis meses, el Nasdaq sube 32%, el S&P 500 acompaña con +21% y el Dow Jones le sigue con +16%.

Este jueves se conocerá el informe de la consultora Challenger sobre recortes en los puestos de trabajo. Junto con el informe de ADP publicado ayer, son los únicos dos datos del mercado de trabajo que se tienen sobre septiembre, debido a que el shutdown de 37 días consecutivos, récord histórico, frenó la publicación de datos oficiales.

Las bolsas en Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,14%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,15% y el CAC francés acompaña con 0,57%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,29%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong subió 2,12%, la bolsa de Shanghái aumentó 0,97% en China. Mientras, el Nikkei 225 japonés aumentó 1,19% y el Kospi surcoreano saltó 0,55%.