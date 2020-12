Economía captó $131.844 millones y anunció que no devolverá Adelantos Transitorios al Banco Central

"El porcentaje de roll over estuvo por encima del 100% en esta oportunidad. Con esto vamos cerrando el año habiendo cumplido el año con lo que anunciamos en noviembre, que fue conseguir un 110% de refinanciación. Llegamos al 112%; 111,7% para ser más precisos. Esto significa $9.900 millones por encima de lo que hubiera sido cumplir con las obligaciones", dijo el secretario de Finanzas.

En ese contexto, Bastourre explicó que si bien el número alcanzado "está en el entorno de lo que nos habíamos propuesto", no se devolverán Adelantos Transitorios al Banco Central. "No vamos a devolver pero no vamos a solicitar", aseguró.

En la licitación de este lunes, el Tesoro recibió 337 ofertas por un equivalente a $130.454 entre todos los instrumentos. Economía decidió colocar la totalidad de las ofertas recibidas y por todos los títulos recaudó $131.844 millones, una cifra suficiente para hacerle frente al vencimiento de $125.300 millones de esta semana en una Lede (S30D0).

El resultado de la licitación contempló la colocación de $25.088 millones en la Lede a una TNA de 39%; $8.448 millones en la LEPASE más 3,2% con una TNA de 38%; alrededor de $58.207 millones en la Lecer con vencimiento en mayo de 2021 que ajusta por inflación más 0,4%; y, por último, $38.711 millones en la Lecer que vence en septiembre que ajusta por inflación más 0,9%.

Desde el Ministerio de Economía hicieron un balance del año remarcando la importancia del mercado de capitales doméstico para "desandar el sender del bimonetarismo". "La posición actual del mercado de deuda pública en pesos, al cierre del año, no es un punto de llegada sino parte del proceso que debe seguir en la misma dirección. Se trata de un camino largo y laborioso pero que es condición necesaria para desandar el sendero del bimonetarismo", señalaron en un comunicado.