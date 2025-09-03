Bitcoin busca revertir la reciente debilidad y sube por encima de u$s111.000

A pesar de que septiembre históricamente es un mes bajista para bitcoin, la Reserva Federal de Estados Unidos anunciará decisiones sobre las tasas de interés a mediados de mes, lo que podría cambiar esa tendencia.

La publicación del informe de empleo de agosto que se conocerá este viernes será fundamental para el mercado cripto.

Las criptomonedas operan con subas generalizadas en el arranque de este miércoles 3 de septiembre. El Bitcoin (BTC) gana 2% en las últimas 24 horas y supera los u$s111.500 según Binance, mientras que Ethereum (ETH) opera estable, con una suba de 0,6% y en torno a los u$s4.300 .

Entre las altcoins , la tendencia es mayoritariamente positiva: particularmente resaltan los incrementos de Solana (+4,8%), Dogecoin (+2,6%) y XRP (+2,2%). De este modo, las cripto buscan revertir la dinámica negativa que venían teniendo en la última semana.

En este sentido, ETH sigue 4,7% abajo en la comparativa contra los últimos siete días. Por su parte, Bitcoin anota una leve suba de 0,5%. Sin embargo, sigue casi 11% debajo de su récord , que alcanzó a mediados de agosto.

A pesar de que septiembre históricamente es un mes bajista para bitcoin y otros activos digitales, el 17 de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed ), anunciará decisiones sobre las tasas de interés.

La expectativa general es que Jerome Powell, presidente del banco central norteamericano, opte por reducir las tasas, impulsando el apetito por activos de riesgo, como bitcoin y otras criptomonedas.

En este sentido, la publicación del informe de empleo de agosto que se conocerá este viernes será fundamental. Ya que el mal dato de julio fue citado por la Fed como uno de los motivos por el cual los funcionarios del organismo están reconsiderando el rumbo de su política monetaria.