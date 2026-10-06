Bitcoin modera el rally alcista del tercer trimestre, presionado por la energía y los bonos + Agregar ámbito en









EEUU lanzó un proceso regulatorio para la negociación minorista de criptomonedas con apalancamiento, mientras que Strategy compró apenas 334 BTC la semana pasada —una quinta parte de la semana anterior— y destinó seis veces más a recomprar sus propias acciones preferentes.

¿A cuánto cotiza Bitcoin esta jornada? Kaboompics.com

Las criptomonedas intentan estabilizarse tras las bajas de las últimas 24 horas. Bitcoin (BTC) sube un 0,2% y cotiza en torno a los u$s85.600, mientras que Ethereum (ETH) pugna por mantenerse por encima de los u$s2.700. El resto de las altcoins opera con signo mixto y movimientos acotados.

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Vale recordar que la principal criptomoneda del mercado se disparó más de un 40% durante el tercer trimestre, llegando a tocar los u$s87.000. Sin embargo, en los últimos días moderó el rally y retrocedió a niveles más bajos, presionado por las tensiones en los mercados energéticos y de deuda soberana.

"Para Bitcoin, sin embargo, el escenario sigue siendo de estabilidad dentro del rango reciente. El activo continúa encontrando resistencia en la zona de los u$s87.000, mientras que los u$s85.000–86.000 siguen siendo un área importante de negociación", planteó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama.

A favor de la criptomoneda, Gama mencionó que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU retrocedieron, mientras que el dólar a nivel internacional perdió fuerza y el petróleo WTI volvió a acercarse a los u$s87 por barril. "Este movimiento ayudó a reducir parte de la presión sobre el mercado, después de que una fuerte subida de los tipos de interés y del petróleo pesara sobre los activos de riesgo", agregó.

La CFTC abre un proceso regulatorio y Strategy reduce sus compras Dentro del ecosistema cripto se destacan dos novedades. En el plano regulatorio, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EEUU inició este lunes un proceso para establecer un marco federal para la negociación minorista de criptomonedas con apalancamiento y margen, junto con una nueva categoría de registro para los exchanges que ofrezcan este tipo de productos.

En el plano empresarial, Strategy —antes conocida como MicroStrategy— compró apenas 334 BTC por u$s28,7 millones la semana pasada, frente a las 1.665 unidades adquiridas la semana anterior. En ese mismo período, la compañía destinó u$s176,3 millones a recomprar sus propias acciones preferentes, una cifra aproximadamente seis veces mayor a lo invertido en bitcoin. La operación elevó los holdings totales de la firma a exactamente 848.000 BTC, según un documento presentado el lunes ante la SEC. Se trató de la tercera compra semanal consecutiva, aunque representó apenas una quinta parte del volumen de la semana previa.

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